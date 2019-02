Ezt a dátumot jegyezd meg, ha érdekelnek a Huawei P30 csúcstelefonok

Azt már egy ideje tudjuk, hogy a Huawei nem a P30 és P30 Pro készülékeket viszi a jövő héten kezdődő Mobil Világkongresszusra, hanem egy 5G-s, hajlítható kijelzős készüléket, ugyanakkor azoknak is van egy jó hírünk, akik már nagyon kíváncsiak a kínai gyártó következő csúcstelefonjaira. A hivatalos leleplezés március 26-án lesz, méghozzá Párizsban, akár csak a tavaly bemutatott Huawei P20 telefonok esetében.

A cég egy Twitter bejegyzésben hozta nyilvánosságra az időpontot, méghozzá egy érdekes videó kíséretében: a felvételen Párizs legnagyobb nevezetességei láthatók (Eiffel-torony, diadalív, Notre Dame), és a kamera mindegyikre váratlanul rázoomol, ami egyértelműen azt jelenti, hogy a Leica lencsékkel dolgozó Huawei ezen a téren fog valami nagyot villantani a P30 termékcsaláddal.

Pletykákat ráadásul már most is akadnak telefonokról: a Huawei P30 például három hátlapi kamerával lesz felszerelve, amik ellentétben a tavaly bemutatott Mate 20-készülékekkel, egymás alatt helyezkednek el, és a pletykák szerint a fő szenzor 40 megapixeles lesz, ami támogatni fogja a veszteség nélküli ötszörös optikai zoomot – erre utal a videó is. Ami biztos továbbá, hogy a mobilban a Kirin 980 processzor kap majd helyet, illetve a legújabb trendekkel ellentétben nem lesz lyukas a kijelzője, az előlapi kamera a Mate 20-hoz hasonlóan egy csepp alakú szenzorszigetben kap majd helyet.

Ezzel szemben a Huawei P30 Pro már négy hátlapi kamerával érkezik, amiből három hagyományos lencse lesz, a negyedik pedig egy úgynevezett 3D ToF szenzor, aminek az arcfelismerésben és a 3D modellezésben lehet nagy szerepe. Érdekesség, hogy a Huawei almárkájaként funkcionáló Honor is most mutatott be egy olyan készüléket, a View20 okostelefont, ami ilyen kamerával lett felszerelve. A bennfentes értesülések továbbá azt is tudni vélik, hogy a Pro modellben egy Sony-féle, 38 megapixeles IMX607 szenzor kap majd helyet, ami akár tízszeres optikai zoomra is képes.

A kamerák a P30 Pro esetében is függőlegesen helyezkednek el egymás alatt a hátlapon, és ezen a készüléken is visszatér az előlapi szenzorsziget, tehát hiába van már a Huaweinek lyukasztott kijelzős okostelefonja, az új csúcsmodellek egyelőre nem követik ezt a trendet.