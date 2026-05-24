Milák Kristóf két év után indult nemzetközi versenyen, két győzelmet is besöpört

Milák Kristóf a 100 méter gyorson aratott szombati sikerét követően vasárnap 100 méter pillangón sem talált legyőzőre a Mare Nostrum úszó-versenysorozat első állomásán, Monacóban, amely a 2024-es olimpia óta az első nemzetközi verseny, amelyen elindult.

A hivatalos honlap szerint a kétszeres olimpiai bajnok Milák 50.66 másodperces idővel győzött 100 pillangón. Ez az idő versenyrekord, saját, 2024-ben felállított csúcsán sikerült faragnia.

Egy nappal korábban, 100 gyorson 48.13 volt a győztes ideje, a párizsi játékokon ebben a számban negyedik Németh Nándor 48.20-szal harmadik lett.

Férfi 400 méter vegyesen két magyar is dobogóra állhatott, Zombori Gábor 4:16.68 perces idővel nyert, Holló Balázs pedig 4:18.85-tel harmadik lett, ugyanakkor egyelőre mindketten messze vannak a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Európa-bajnoki szinttől (4:13.94), írja az MTI.

Rajtuk kívül még Kovács Benedeknek is sikerült begyűjtenie egy érmet, 200 méter háton harmadikként csapott célba (1:59.17).

A Mare Nostrum-sorozat jövő héten előbb Canet-en-Roussillon városában folytatódik, majd Barcelonában zárul.