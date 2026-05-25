Turi Ferenc: Két éve majdnem összeomlott a magyar légiforgalmi irányítás

2026. 05. 25. 06:56
A következő két-három hónapban juthat el a kerozinválság olyan szintre, hogy folyamatosan kell járatokat törölni, ezért a légitársaságok igyekeznek önvédelmi lépéseket tenni – mondta a 24.hu-nak a HungaroControl vezérigazgatója. Turi Ferenc szerint a cég komoly válságban volt 2024-ben, a megérkezése után a légiforgalmi irányítók sorakoztak nála, hogy ilyen viszonyok között nem hajlandók dolgozni. A mostani menedzsment egyik legnagyobb sikerének azt tartja, hogy a problémát megoldották, igaz, mindig akadnak új kihívások. Interjú.

A közel-keleti konfliktust a légi közlekedés is megsínylette. Mekkora a baj?

A légi közlekedés számára egyrészt nagyon fontos a gazdaság állapota, másrészt az, hogy ne legyenek katonai konfliktusok. Amíg a világgazdaság növekszik, a légi közlekedés is növekszik. Ám, ha a világgazdaság tüsszent egyet, a légi közlekedés már tüdőgyulladást kap. A mostani azért rendhagyó válság, mert továbbra is fantasztikus kereslet van a piacon, de szembejött egy fal. Ez az ágazat pedig olyan érzékeny fokmérője a világ változásainak, amilyen nagyon kevés másik van. A légi közlekedésre ugyanis – ugyanúgy, mint a tőzsdére – a megjelenő hírek hatnak leginkább, így maga a teljes kontextus, a sztori is számít. Most pont ezt látjuk visszaütni azzal, hogy kirobbant a háború, amire egyébként lehetett számítani.

Készültek is rá?

Tavaly júniusban már volt egy hónapig tartó bombázás, amikor bezuhant a légi közlekedés. Éppen ezért, amikor kockázat alapon terveztük az idei évünket, gondoltunk olyan eseményekre is, amik negatívan befolyásolhatják a piacot.

Nem dugtuk homokba a fejünket, tudjuk nagyon jól, hogy milyen politikai hangulat uralkodik a világban. Lehetett látni, hogy a külső politikai környezet konfliktusokhoz vezethet valamikor az iráni régióban. Várható volt, hogy ennek lesz folytatása.

Konkrétan hogyan érintik a magyar légteret a Közel-Keleten zajló események?

Egyik percről a másikra kiesett egy nagyon kritikus légtér. Nekünk a legjobban az iraki légtérnek a kiesése fáj, mert ez gyakorlatilag elkezdte ritkítani a Magyarországra felkanyarodó forgalmat. Két út maradt a repülőknek. A Georgiát, Azerbajdzsánt és Türkmenisztánt érintő északi légifolyosó visszajön hozzánk, ha Európába tart a forgalom, de a déli légifolyosó már a Balkánon keresztül érkezik a kontinensre. Ez a forgalom elapadt a magyar légtérben. Kiestek a légifolyosók, az átrepülési kapacitás eltűnt, járatritkításokkal nézünk szembe, és leálltak olyan légitársaságok is, mint az Emirates vagy a Qatar Airways, melyek nagyon komoly ügyfélbázist jelentettek. Ha úgy tetszik, ez halmazati büntetés számunkra.

Hány repülő tűnt el a magyar légtérből?

