Csúszik az amerikai-iráni béke

Marco Rubio szerint az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal vagy „más módon” lesz kénytelen Teheránnal bánni. Az MTI jelentése szerint az amerikai külügyminiszter hétfőn Újdelhiben arról beszélt, hogy Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna. Újságíróknak azt mondta: „meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken” a Hormuzi-szoros újranyitása és az iráni nukleáris program ügyében.

Marco Rubio továbbra is azt reméli, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek. Közölte azt is, hogy „bármilyen megállapodás szülessen, Izraelnek mindig joga lesz az önvédelemhez”.

Az amerikai külügyminiszter korábban arról beszélt, hogy akár a következő órákban jó hírt kap a világ, bejelentik a megállapodást Iránnal. Az indiai fővárosban tartózkodó politikus szerint Donald Trump azt szeretné, ha a világnak már nem kellene aggódnia az iráni atomfegyver miatt. Az amerikai elnök szombaton annyit közölt, hogy a békejavaslatot „nagyrészt már megtárgyalták”, azt már csak véglegesíteni kell.