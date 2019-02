Agyzsibbasztó áron jön a Samsung összehajtható képernyős mobilja

A Samsung összehajtható kijelzőjéről már jó régen láthattuk az első koncepciót, ám a jövőbe mutató elképzelés megvalósulására sokat, egészen pontosan nyolc évet kellett várni. A dél-koreai gyártó a február 20-i Samsung Unpacked eseményen mutatta be a Galaxy Fold nevű összehajtható mobilt, ami azért is ünnepi alkalom, mert ez egyben a Galaxy S-széria tizedik születésnapja is.

Ahogy a cég mobilkommunikációs üzletágának vezetője és elnöke, DJ Koh is fogalmazott: a Galaxy Fold az elmúlt tíz év innovációjának eredményeként született, és forradalmat fog indítani. Kérdés, ez valóban így lesz-e, mert az 1980 dolláros, azaz nagyjából nettó 560 ezer forintos árcédula hallatán leesett az állunk. Ugyan a Samsungtól még nem kaptunk információt a hivatalos magyar árral kapcsolatban,

de ha az áfát is rászámoljuk, már 700 ezer forint felett járunk.

A Londonban tartott eseményen a cég ezzel az újdonsággal kezdte a bemutatót, és ez elég volt az érdeklődésünk felkeltésére, lévén a Galaxy S10 okostelefonok sok újdonságot már nem tartogattak.

A cég szavaival élve a Galaxy Folddal egy teljesen új kategória született: a készülék okostelefon és táblagép egyben, attól függően, hogy miként kívánjuk használni. Összehajtva két külön Dinamic AMOLED Infinity Flex kijelzőt kapunk, egy főképernyőt és egy külső panelt, amik egyenként 4,6 hüvelykesek,

kiterítve pedig 7,3 hüvelykes táblagéppé alakulnak.

A Samsung a készülékhez megalkotott egy újfajta polimerréteget, és létrehozott egy, az átlagos okostelefonok méreténél 50%-kal keskenyebb kijelzőt, ennek köszönhetően olyan rugalmas a Galaxy Fold.





Az első kérdés, ami ennek kapcsán felmerül: hol van az eszközt működtető aksi? A Samsung az energiaellátást két külön akkumulátorral oldotta meg, amiket egy láthatatlan zsanér választ el egymástól. A cég egy több, egymásba illeszkedő fogaskerékkel ellátott, kifinomult forgópántot alkotott, ami nem megy az elegancia rovására, mert rejtett. A készülékre ráadásul hat kamera került: kettő oldalra, egy elölre, kettő hátulra, de oldalra került az ujjlenyomat-olvasó is. A készülékházba 12 GB memóriát is pakoltak.

Samsung Galaxy Fold specifikációk Fő kijelző: 7.3” QXGA+ Dinamikus AMOLED (4.2:3) Külső kijelző: 4.6” HD+ Super AMOLED (21:9) Külső kamera: 10 MP Szelfi kamera, F2.2 Hátlapi tripla kamera: 16 MP Ultraszéles látószögű kamera (F2.2), 12 MP széles látószögű kamera, Dual Pixel AF, OIS (F1.5/F2.4), 12 MP Telefotó kamera, PDAF, OIS, 2X optikai zoom (F2.4) Előlapi duálkamera: 10MP Szelfi kamera, F2.2 8MP RGB Mélységérzékelő kamera, F1.9 AP: 7nm 64-bit nyolcmagos processzor Memória: 12 GB RAM (LPDDR4x), 512 GB (UFS3.0) Akkumulátor: 4380 mAh

Azért, hogy egyszerre több alkalmazást használhass

A második kérdés, ami felmerülhet, hogy miért is lesz ez jó nekünk? A Samsung demója főleg a multitaskingot hangsúlyozta, szerintük a modell varázsa abban rejlik, hogy egyszerre több alkalmazást használhatunk, ahogy korábban még sosem. A multitasking összehajtva és kiterítve is megoldható.

Az összecsukott mobil kiválóan alkalmas az egykezes használatra telefonáláshoz, üzenetváltáshoz és egyéb aktivitásokhoz, kihajtva pedig korlátlan multitasking lehetőségeket ad, illetve jobb élményt biztosít a prezentációk, digitális magazinok, filmek, vagy egyéb videós és AR tartalmak megtekintésekor.

Összehajtott állapotban az alkalmazásfolyamatosság nevű fejlesztésnek köszönhetően a főképernyő és a külső kijelző közt is zavartalanul működnek az alkalmazások. Egy app két elemét is láthatjuk: az egyik oldalon a Facebook falunkat pörgetjük, a készülék másik oldalán pedig megnyithatunk egy videós posztot. Ha például a Google Térképen keresünk egy helyszínt a panel első oldalán, kihajtva megjelenik előttünk a térkép, az utcanevekkel és az egyéb információkkal.

A kihajtott kijelzőn pedig egyszerre akár három kisebb ablakot is használhatunk. Miközben a YouTube-on videót nézünk Hawaii-ról, addig egy másik ablakban szállást foglalhatunk, és mindeközben még beszélgetést is folytathatunk egy barátunkkal az útról. A Samsung több nagy céggel és alkalmazásfejlesztővel együtt dolgozik azon, hogy az appok optimalizálva legyenek. Többek között a Google-lel, a Microsofttal és a Facebookkal is. Természetesen nem maradt ki az sem, hogy sokkal jobb így a netflixezés, és az Asphalt mobiljátékkal is élvezetesebb a nyomulás.

A Samsung Galaxy Fold űrezüst, kozmoszfekete, Mars-zöld és asztrokék árnyalatokban lesz megvásárolható május 3-tól.