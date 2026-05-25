Rendőrök rohamozták meg a diákok által elfoglalt isztambuli egyetemet

Diákok százai tüntettek vasárnap a liberálisként ismert isztambuli Bilgi Egyetem bezárása ellen. Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelte el pénteken a magánfenntartású felsőoktatási intézmény bezáratását, amelynek több mint húszezer török és külföldi hallgatója van, továbbá a saját szakterületükön elismert oktatókat és kutatókat foglalkoztat.

A hivatalos közlönyben pénteken megjelent határozat egy jogszabályi rendelkezésre hivatkozott, amely lehetővé teszi egy intézmény bezárását, ha „az oktatás és képzés várható szintje nem megfelelő”. Az intézkedést közel egy hónappal a júniusi vizsgaidőszak kezdete előtt hozták meg.

Rendőrök, tűnjetek el, miénk a kampusz

– skandálták a tiltakozók, akik közül többen sírva fakadtak. Diákok tucatjai tartották megszállva az egyetemet a bezáratásról hozott pénteki döntés óta.

Az egyik aktivista szerint a rendőrség vasárnap kezüknél és lábaiknál fogva hurcolta ki őket az épületből, egy diáklánynak az orra is betört.

Tavaly óta a diktatúra célkeresztjében az egyetem

A bíróság már tavaly kinevezett egy igazgatót az 1996-ban alapított és a Can Holding által 2019-ben megvásárolt egyetem élére, miután razziát tartottak az azt irányító török vállalatcsoport vezetésénél. A holdingot pénzmosással és adócsalással vádolják, az egyetemet az állam – más vagyontárgyakkal együtt – tavaly elkobozta.

A liberálisnak számító Bilgi Egyetem részt vesz az Erasmus csereprogramban, és évente számos európai és nemzetközi hallgatót fogad.

A 2025-ös tanévre 3400 diák iratkozott be. Török médiaértesülések szerint a hallgatók az isztambuli Mimar Sinan Szépművészeti Egyetemen folytathatják tanulmányaikat – írja az MTI.