Lázár János lemondott, nem lesz tovább a teniszszövetség elnöke

A 24.hu információi szerint a Magyar Tenisz Szövetség tagszervezeteinek már vasárnap este körbeküldtek egy elnöki tájékoztatót, amiben

Lázár János közölte, hogy május 29-i dátummal lemond az elnöki tisztségéről.

Aznap lesz az MTSZ következő közgyűlése.

A hírt a szövetség hétfőn megerősítette.

„Amit vállaltam, elvégeztem, nemcsak tisztességgel, de eredményesen is. Ez a szövetség már nem az a szövetség, amelyet átvettem: jogi, pénzügyi, sőt morális szempontból is megújult. Visszatért arra az útra, amin sportembereknek járnia kell és amelyen egy sportszövetségnek mindig is járnia kellett volna.

Minden politikailag motivált állítással ellentétben 2020 júliusa óta nem a múlt eltörlésére vállalkoztam, hanem a jelen kihívásainak a lehető leghatékonyabb kezelésére, ezáltal pedig a jövő megvédésére.

Nem sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállaltam a feladatot, aki a válság elhárítását követően átadja majd az elnöki posztot másnak” – áll a 2020-ban megválasztott Lázár János tagszervezeteknek küldött levelében, amiben azzal folytatja, hogy az MTSZ-nek újra van jövője, nem temette maga alá a terhes múltja, amire büszke lehet mindenki, aki részt vett ebben a munkában.

„Nagy megtiszteltetés, hogy ezt a munkát elnökként irányíthattam. A szövetség átmeneti vezetőjeként sikerült megteremtenem a feltételeit annak, hogy megtörténjen a szervezet konszolidációja, átlátható és észszerű legyen annak működése, így például szakítson a méregdrága, nemzetközi versenyekre épülő, felelőtlen gyakorlattal, ám nagyobb figyelem és több erőforrás jusson az utánpótlásra és az amatőr teniszsportra” – üzente Lázár, aki szerint ugyan a felelősség elsősorban az övé volt, az eredmény közös.

A május 29-i rendes közgyűlés kapcsán megjegyezte, hogy azt követően az alapszabályban meghatározott módon tisztújítás összehívására lesz lehetőség, ahol új elnököt választhatnak.

Ebben a munkában szerencsére már nem kormányzati tapasztalatokra lesz szükség, hanem sportszakmai tudásra. Szerva ott

– zárta levelét Lázár János.

Nemrég írtunk róla, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter hatodik éve próbált rendet teremteni a Magyar Tenisz Szövetségben, mindezt úgy, hogy az általa elnökölt szövetség szinte mindenkit beperelt, és csaknem az összes ügyet elvesztette – amelyek miatt irdatlan mennyiségű közpénzt kellett kifizetni. Sportjogi téren vereséget vereségre halmozott, gazdasági téren – még ha látszólag nem is akart – kifizetett milliárdokat, míg sportszakmailag teljesen láthatatlan maradt: irányítása alatt a magyar tenisz nem előre ment, hanem hátra. Így aztán Lázár hatéves sportvezetői tevékenységét nehéz sikerként értékelni, állapítottuk meg.

A napokban a korcsolyaszövetség éléről is távozott egy fideszes politikus: Kósa Lajos a zárt körű tisztújító közgyűlésen a szavazás előtt visszalépett. Telegdi Attila lett a MOKSZ új elnöke.