Huawei Mate 20 Pro: ennél jobb androidos mobil még nem volt a kezünkben

A Huawei október 16-én rántotta le a leplet a legújabb csúcstelefonjáról, és a Mate 20 Pro már akkor is elég meggyőzőnek tűnt, de végső ítéletet egy alapos teszt után akartunk mondani. Közel egy hónapig nyúztuk az okostelefont, amihez fogható androidos készülék most nem nagyon található a piacon.

A Huawei már rég nem kispályás szereplő a mobilok világában, annyira nem, hogy világszinten már a második helyen tanyáznak, megelőzve az Apple-t az eladott készülékek terén. A gyártó telefonjai ráadásul meghaladták azt a státuszt, hogy szimplán kínai mobilként hivatkozzunk rájuk: a márkának egyre jelentősebb a rajongótábora, és az új készülékek megjelenését komoly érdeklődés övezi. Még nem az iPhone-szint, de látva a cég okostelefonjainak fejlődését, már az sincs messze.

2018-ban a kínai vállalat már előrukkolt egy jól sikerült termékcsaláddal, a P20-szériával, de az év végére tartogattak még egy sorozatot, a Mate 20 készülékeket, amiből a Lite változat után a legerősebb modellt, a Huawei Mate 20 Pro készüléket is alapos tesztnek vetettük alá – a helyzet pedig az, hogy ennél jobb androidos mobil még nem volt a kezünkben.





Képgaléria: Huawei Mate 20 Pro







Fotó: Birkás Péter / 24.hu









HUAWEI MATE 20 PRO SPECIFIKÁCIÓK:

Kijelző: 6,39 hüvelyk, OLED, 1440 x 3120 pixel, 19.5:9 képarány

Chipset: Kirin 980

RAM: 6 GB

Tárhely: 128 GB

Hátlapi kamera: 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/2.2), 8 MP, (f/2.4)

Előlapi kamera: 24 MP (f/2.0)

Akkumulátor: Li-Po 4200 mAh

Operációs rendszer: Android 9 Pie (EMUI 9.0)

EZ A TELEFON EGYSZERŰEN SZÉP

Egy mobil esetében mindig fontos a kinézet, és manapság ugyan nehéz újat mutatni, de a Huaweinek mégis sikerült olyan telefont tervezni, ami kitűnik a tömegből. Legalábbis a hátlapot illetően, hiszen a (kikapcsolható) szenzorszigettel felvértezett elülső rész azért nagy meglepetéseket nem tartogat. Hátul viszont a Leicával közösen tervezett három kamera és a vaku nem egymás alatt helyezkedik el, hanem középre igazítva, egy lekerekített szélű négyzetben, ezzel egészen egyedivé varázsolva a Mate 20 Prót.

A másik pofás megoldás elsőre nem feltétlenül látszik, de a Magyarországon is kapható Viharkék (Midnight Blue) és Éjfekete (Black) variánsok úgynevezett Hyper Optical mintát kaptak, ami ujjal alig érzékelhető bevésett vonalakat jelent, egészen elegáns külcsínt kölcsönözve a készüléknek. Arról nem is beszélve, hogy ennek hála a hátlap az ujjlenyomatokat sem gyűjti olyan mértékben, mint például a színátmenetes Morpho Lila (Twilight) verzió, aminél ezekkel a csíkokkal nem találkozhatunk.

A Mate 20 Pro egy manapság közepesnek mondható 6,39 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, így javarészt még egy kézzel is jól használható, legalábbis addig, amíg nem a jobb vagy a bal felső sarokban szeretnénk elérni valamit. Maga a készülék amúgy profi módon van összerakva,

egészen masszív a telefon, még a kemény földetéréseket is jól bírja.

Erre amúgy lélekben fel is kell készülni, lévén a lekerekített, ívelt széleknek, és a recék ellenére is csúszásra hajlamos hátlapnak hála a készülék már egyetlen rezgéstől képes magától útnak indulni – a kanapém karfájáról például rendszeresen lepottyant, alkalmanként a szívbajt hozva rám.

A Mate 20 Pro ugyanakkor nemcsak a becsapódásokat bírja, de a vizet és a port is, köszönhetően az IP68 szabványnak. Utóbbit a barcelonai tengerpart homokjába szúrva ellenőriztem, előbbit pedig a reptéren, ahol egy erős vízsugarú csap alá tartva kellett sikálnom a képernyőt, miután véletlenül átragadt rá a meglehetősen makacs ragasztóval ellátott poggyászmatrica.

A két „kísérlet” semmilyen negatív hatással nem volt a telefonra, bár mindezért cserébe le kell mondanom a hagyományos jack-csatlakozóról – a mobilon ugyanis csak egy Type-C portot találunk.

CSÚCSKÉSZÜLÉK

Ami a hardvert illeti, azon nem spórolt a Huawei: napjaink legerősebb mobilos lapkakészlete, a Kirin 980 mellett 6 GB RAM és 128 GB háttértár biztosítja, hogy semmi ne fogjon ki a telefonon. Az EMUI 9.0-val megbolondított Androiod Pie hibátlanul és villámgyorsan teljesíti minden kívánságunkat, a csodálatos képet biztosító OLED képernyőnek hála a készülék tökéletes videózásra, és a burkolatba préselt teljesítménynek hála a játékok futtatása sem probléma.

Ha valaki Mate 20 Prón akar Fortnite-ozni, nem lesz oka panaszra.

Gyors, megbízható, és néhány fura anomáliát (értesítések megjelenítésére nem hajlandó appok) leszámítva abszolút hibamentesen működő rendszerről van szó, de ami ennél is, jobb, hogy a Huawei emellé abszolút innovatív és praktikus megoldásokkal vértezte fel a telefonját.

A gyorstöltésnek hála mindössze 30 perc alatt 17-ről 77%-ra tölthető a készülék, ráadásul megkapjuk az úgynevezett reverse charging technológiát, amivel energiát oszthatunk meg más vezeték nélküli töltésre alkalmas készülékekkel: mondjuk egy másik mobillal, vagy egy vezeték nélküli fülessel (pl. Apple Airpods).

Persze elsőre ez nem egy túl életszerű szituáció, de ha egy havernak gyorsan rá kell tölteni tíz százalékot a telójára, azért simán jól jöhet.

A telefon ráadásul egy 4200 milliamperes telepet rejt, ami a rám jellemző extrém használat (aktív közösségi média, rengeteg értesítés, fotózás, két aktív Bluetooth-kapcsolat) mellett is simán kibír egy napot, szóval egy átlagos felhasználónál akár a 48 órás üzemidő sem elképzelhetetlen egyetlen töltéssel.

És ez még nem minden, hiszen a Mate 20 Pro az első olyan csúcstelefonok egyike, ami képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasóval rendelkezik. Elképesztően kényelmes ez a megoldás, véleményem szerint sokkal jobb, mint bármelyik hátlapi változat, és 95%-ban tökéletesen működik. A maradék 5% mondjuk elég érdekes, mert kézmosás vagy kézkrém használata után a készülék az istennek sem ismeri fel az ujjaimat, még akkor sem, ha külön odafigyelek, hogy ne maradjanak nedvesek.

Persze ha valakinek ez nem elég, akkor sincs gond, mert az általam nem kedvelt és nem is használt arcfelismerés is kiválóan működik. A teszt kedvéért legalább három napig teszteltem ezt a megoldást mindenféle körülmények között, és a szenzorok még este vagy a sötét lakásban is jól végezték a dolgukat: csak bele kell nézni az előlapi kamerába, és már használhatjuk is a telefonunkat.

FÉNYKÉPEZÉSBEN NINCS PÁRJA

A Huawei a Leicával közösen fejlesztett lencséinek hála egy ideje már élen jár a mobilos fotózásban, de a Mate 20 Próval azért megint sikerült rátenni egy lapáttal a korábbi eredményekre. A hátlapon ugye három kamera kapott helyet: a fő egység 40 megapixeles, f/1.8-as rekeszértékkel, van 8 megapixeles (f/2.4) telefotó, 5x-ös optikai nagyítással, és ezt egészíti ki egy 20 megapixeles (f/2.2) nagylátószögű lencse.

Ezzel az összeállítással nemcsak kiváló nagylátószögű képek, és 2,5 centiről lőhető makró fotók készíthetők, de a teljesen laikus felhasználók ugyanúgy csodás felvételekkel rukkolhatnak elő, mint a profik. Utóbbiaknak készült a fotó alkalmazás Pro módja, ahol szinte minden manuálisan állítható és a RAW formátum is elérhető, de aki nem konyít a fotózáshoz, az sem fog panaszkodni, mert a mesterséges intelligenciával felturbózott, a látványt elemző alkalmazásnak hála tényleg mesés képek készíthetők.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Peter Birkas (@geeklifemoments) által megosztott bejegyzés, Okt 22., 2018, időpont: 8:50 (PDT időzóna szerint)

Emellé ott van még a portré- és az éjszakai mód, a panoráma, a szoftveres monokróm kamera, sőt akár víz alatt is fotózhatunk a telefonnal, erre is külön menüpont szolgál, és nem maradhatott ki a 960 fps-re képes slow-mo és a Time-lapse sem. Lényegében semmi nem szab határt a változatos Instagram-kontentnek, bár engem kifejezetten zavart, hogy 16:9-es képarány nincs, és az sem tetszett, hogy a 40 megapixeles felvételeknél nem elérhető a zoom, a nagylátószögű kamera és a HDR mód sem.

Ezen sirámok ellenére fotózni tényleg kiválóan lehet a Mate 20 Próval,

viszont videós fronton már koránt sem ilyen makulátlan a helyzet. Nincs például lehetőség 4K videók rögzítésére 60 fps mellett, és rendes képstabilizálás is csak akkor van, ha az 1080p felbontást választjuk 30 képkocka per másodperc képfrissítéssel. A felvételek minősége ugyan rossznak semmiképp nem mondható, de az is tény, hogy ezen a téren azért még bőven van hová fejlődnie a Huaweinek, hiába forgattak már például videoklipet is a telefon segítségével.

Ami viszont nagyon tetszett, hogy a kínaiak a mesterséges intelligenciát nem csak a fotóknál vetik be, de a videóknál is. Készíthetünk például olyan felvételeket, ahol valós időben filterezhetünk: egy ember körül elmosható a háttér, bevethető a szépia, de a legjobb az AI Colour mód, ahol a csak a „célszemély(ek)” színe marad meg, minden más pedig átvált monokrómba. A megoldás nem tökéletes, egy téglafal például képes elrontani a mókát, de egy kis tervezéssel és odafigyeléssel egészen látványos videókat készíthetők.

PARÁDÉS

A Huawei Mate 20 Pro ára borsos, 330 000 forint, de ezért a pénzért egy olyan okostelefont kapunk, amihez fogható jelenleg csak kevés van a piacon, és erre a szintre egyik sem ér fel. Megkapjuk a legújabb Androidot, erős, mindenre elegendő hardvert, csodálatos OLED kijelzőt, mindezt egy strapabíró házba építve, ami akkor is állja a sarat, ha nem ékszerdobozként bánunk a készülékkel.

A rendszer gyors és megbízható, játékra is alkalmas, ráadásul, ha szeretünk fotózni, akkor ennél jobb telefont egész egyszerűen nem találunk, hiszen a három hátlapi kamera olyan lehetőségeket biztosít, amivel lényegében minden igény kielégíthető, az extráknak hála pedig

simán olyan képek készíthetők, amikre minden ismerős irigykedni fog.

A Huawei készüléke nem hibátlan, hiszen a videós részre azért bőven ráférne némi fejlesztés, és az ujjlenyomat-olvasó sem 100%-os, de még így is elmondható, hogy ennyire szép, kényelmes és sokoldalú androidos telefon még nem járt nálunk, szóval ha valaki tényleg komoly teljesítményű, de mellé pofás és praktikus telefonra vágyik, annak a Mate 20 Prón mindenképpen érdemes elgondolkodnia.