Scherer Péter a Kincsvadászokban: óriási licitháború után kelt el a néhai színész tárgya

A napokban sorra kerültek adásba a keddel elhunyt Scherer Péter utolsó tévés szereplései. Vasárnap este a Kincsvadászok VIP-ben tűnt fel a néhai színész, ahol egy Gross Arnold-féle rézkarcot kínált eladásra, melynek keretét véleménye szerint édesapja készítette.

Scherer egy 80-100 ezer forintos összegért szeretetett volna túladni a tárgyon, és bár tartott attól, hogy a kereskedők ettől jóval kevesebbet ajánlanak majd, utóbbiak nagy érdeklődést mutattak a kép iránt, és mindannyian licitáltak.

Végül Fejes Tamás nyerte meg a licitháborút, 110 ezer forintért vásárolta meg a képet a színésztől, aki a kereskedők érdeklődésére elárulta, hogy a kapott összeget a családjának szánja.