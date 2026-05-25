scherer péterkincsvadászok
Szórakozás

Scherer Péter a Kincsvadászokban: óriási licitháború után kelt el a néhai színész tárgya

TV2
admin Grósz Petra
2026. 05. 25. 07:43
TV2

A napokban sorra kerültek adásba a keddel elhunyt Scherer Péter utolsó tévés szereplései. Vasárnap este a Kincsvadászok VIP-ben tűnt fel a néhai színész, ahol egy Gross Arnold-féle rézkarcot kínált eladásra, melynek keretét véleménye szerint édesapja készítette.

Kapcsolódó
Scherer Péter Friderikusz műsorában: elárulta, 62 évesen miért tette le a jogsit nagymotorra
Május 10-én rögzítették a Friderikusz Talkshow azon epizódját, melyben a nemrég elhunyt Scherer

Scherer egy 80-100 ezer forintos összegért szeretetett volna túladni a tárgyon, és bár tartott attól, hogy a kereskedők ettől jóval kevesebbet ajánlanak majd, utóbbiak nagy érdeklődést mutattak a kép iránt, és mindannyian licitáltak.

Végül Fejes Tamás nyerte meg a licitháborút, 110 ezer forintért vásárolta meg a képet a színésztől, aki a kereskedők érdeklődésére elárulta, hogy a kapott összeget a családjának szánja.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
A Vidéki prókátor kiterjeszti Orbán Védvonalát
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik