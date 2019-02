Megkínoztuk, de szépen állta a sarat az olcsó strapamobil

Íme négy strapatelefon, amik még az apokalipszist is túlélik

Az egyre vékonyodó, egyre letisztultabb és egyre elegánsabb telefonok után nagyon furcsa kézbe venni a kínai Cubot masszív, meglehetősen beszédes nevű King Kong 3 készülékét. A mobil inkább egy ipari mérőműszerre hasonlít, mintsem egy okostelefonra. A kiszemelt célközönség nyilvánvalóan nem az átlagember, amit a telefont bemutató Cubot-aloldalon is egyértelművé tesznek.

A strapamobilt annak ajánlják, aki ipari munkakörülmények között dolgozik, és nem akarja havonta cserélni a telefonja kijelzőjét, vagy aki az extrém sportok szerelmese, és szeretne egy olyan készüléket, ami képes tartani a tempót a tulajdonosával. A King Kong 3 nem állja meg a helyét minden ilyen szituációban, de tényleg bírja az extrém gyűrődést, és ahhoz képest, hogy milyen olcsó, még sokat is tud.

LEHÚZZA AZ EMBER ZSEBÉT

Az alumínium és erős poliészter bevonat azt eredményezi, hogy a telefon nem könnyű: 285 grammos, de nehezebbnek érződik, viszont jól van súlyozva, nem perdül ki az ember kezéből – még az enyémből sem, pedig tisztán látszik, hogy ezt a mobilt nem női kezekre tervezték. Pontosan ez az oka annak, hogy olyanoknak is odaadtam, akik egy kicsit több hasonlót láttak, mint én: a mérnök barátomnak, és az ő munkatársainak, akik az építkezésen dolgoznak.

Azt ők is elismerték, hogy a telefon hatalmas és nehéz,

továbbá az egykezes használat még egy nagyobb tenyerű férfi számára is felejtős, de ahhoz képest, hogy mekkora a mobil, nem fordul ki az ember kezéből. Az ominózus méreteket egyébként 13,3 mm vastagsággal, 162,5 mm magassággal és 78,3 mm szélességgel kell elképzelni, ami már túl nagy ahhoz, hogy kényelmesen akár oldalzsebben, akár kantáros nadrág mellkasi zsebében elférjen, ami például egy építkezésen kifejezetten zavaró lehet. Ha még egy nagyobb nadrágzsebben el is fér a telefon, azt is lehúzza, így sehogy sem kényelmes cipelni, hacsak nem táskában tartja az ember.

Számomra éppen ezért használhatatlan a telefon: először nagyon megörültem, hogy egy olyan elpusztíthatatlan telefont kapok, amivel futhatok akárhogy, ha leejtem, sem lesz baja (történt már ilyen párszor), de annyira nehéz készülékről van szó, hogy nem szívesen cipelem mozgás közben. Persze biztos meg lehet szokni, de elsőre elég zavaró volt a súlya. Ahhoz képest viszont, amekkora akkumulátor van benne, és amilyen védelmet nyújt a váz, még mindig a spektrum könnyebbik végén található.

EGY NYARALÁST VAGY ÉPÍTKEZÉST KIBÍR, RAFTINGOLNI NE MENJÜNK VELE

A masszív külső egyetlen célja, hogy az eszköz minél több extrém körülményben helyt álljon, és ne legyen baja, ha leejtik, rálépnek, extrém hidegben és extrém melegben használják, vagy vízbe ejtik. A King Kong 3 majdnem a lehető legmagasabb alap-IP-védettséget kapta meg, azaz az IP68-at, ami azt mutatja meg, mennyi mindent él túl a telefon. A jelölés első számjegye a fizikai behatásokkal szembeni védelemről mesél: a King Kong a 6-os skálából megkapta a legmagasabb szintet, ami azt jelenti, hogy

a készülékbe semmilyen körülmények között nem juthat por.

A második számjegy a vízállóságot jelöli, ahol a 9-es a maximum, a King Kong 3 egy 8-ast kapott: ez azt mutatja, hogy 1 méternél mélyebb vízben is teljes a vízállóság, a váz olyan módon zárt hermetikusan, hogy ha minimális víz jut is a készülékbe, az nem zavarja meg a működését. Ennél már csak akkor lehetne menőbb, ha IP69-es lenne, ami már a nagynyomású vízsugárnak is ellenáll.

A telefon masszív és strapabíró, ehhez nem fér kétség. A gyártó szerint 1,5 méteres vízben nagyjából 30 percet bír (a hangszóró, a mikrofon, az ujjlenyomatolvasó is vízálló), és egy 1,5 méteres esést is túlél. A Cubot -30 és +60 fokig garantálja a zavartalan működést, ami azért már elég extrém skála:

az Északi-sarkon ugyanúgy túlél, mint a legmelegebb sivatagokban.

Leteszteltük, mennyire bírja a strapát az eszköz: beejtettük akváriumba, lefagyasztottuk, és néhányszor földhöz vágtuk, de egy kis porosodáson kívül az égvilágon semmi baja nem lett. Bár az akváriumból kikerülve úgy érzékelte a vizet, mintha nyomkodnánk az érintőképernyőt, ezen kívül utána is ugyanúgy működött, mint a fürdés előtt. Persze a beígért másfél méter nem túl magas, a telefon azért nagyobb magasságokból biztosan nem bírná az ütést, de most csapkodhattuk a földhöz nyugodtan, karcolás sem esett rajta. Ha séta közben kifordul az ember kezéből, vagy kiesik a zsebből, biztos nem lesz semmi baja.

Nagy meglepetés volt viszont a fagyasztás: húsz percet simán bírt a mélyhűtőben, ráadásul nedvesen. Ahogy felengedett annyira, hogy be tudjuk nyomni a gombokat, máris működött tovább, csak az ujjlenyomatolvasóra kellett egy kicsit várni.

A készüléken a töltőnyílás a telefon alján található egy lezáró lapka alatt, a jobb oldalán a hangerőszabályozót és a képernyőt lezáró gombot találjuk, bal oldalon pedig a SIM és az SD kártya foglalatokat, valamint egy külön általunk programozható gombot. A hangszóró a képernyő fölött kapott helyet, az eszköz hátulján pedig ott az ujjlenyomatolvasó, a dupla kamera és a vaku.

FELESLEGES UJJLENYOMATOLVASÓ, NAGYON GYENGE KÉPERNYŐ

A King Kong 3 type-C USB-s töltővel érkezik, és támogatja a 18 wattos gyorstöltést, ami nem túl lenyűgöző, de arányaiban nem is rossz. A Cubot szerint a készülék egy óra alatt képes 65 százalékra feltölteni, és 150 percbe telik, hogy a maximumra kerüljön az aksi. A 6000 mAh-s akkumulátor viszont legalább garantálja, hogy sokáig nem merül le, ami a célcsoportnak kifejezetten hasznos lehet. Persze ebben az is benne van, hogy különösebben nagy teljesítményre nem kell számítani a telefontól, de így legalább még tovább bírja az aksi.

A telefon hátulján ujjlenyomatolvasó található, ami képes öt ujjlenyomatot is eltárolni – de használva felmerül az emberben a kérdés, hogy ugyan minek, amikor gyakorlatilag használhatatlan a rendszer, tízből nagyjából kétszer ismeri fel a gazdáját, akkor is nagyon lassan. A King Kongot érdemes inkább jelszóval lezárni, főleg, ha a felhasználó nem szeretne agyvérzést kapni minden egyes feloldási kísérletnél.

A következő csalódás a telefonban a kijelzőnél jött el:

az 5,5 colos, 1140×720-as felbontású, Corning Gorilla Glass-szal védett HD+-os képernyő elég gyenge, nagyon halvány, annak ellenére, hogy a Cubot honlapján az áll, hogy erős napfényben is jól látható – pedig a 293-as ppi ide már édeskevés, és nem csak netflixezéshez használhatatlan. Emiatt hittük például azt, hogy a hátlapi dupla kamera (16 MP + 2 MP szenzor, mindkettő a Sonytól) nagyon gyéren működik, főleg azért, mert a kamerát mozgatva a kijelző nagyjából olyan gyorsan reagált, hogy a barátomnak a régi Sony Ericsson K750i jutott az eszébe, a maga 2 megapixeles hátlapi kamerájával.

MEGLEPŐEN JÓ KÉPEKET CSINÁL

Pedig nem kellett volna azonnal lemondani a fotózásról: ahogy átküldtük a képet laptopra, rájöttünk, hogy itt is csak a kijelző a ludas, és az árához/funkciójához képest meglepően jó fotókat készít a telefon. A szelfikamera 13 megapixeles, a slussz poén pedig az, hogy van rajta szépítő mód, hogy ha hegymászás közben esetleg képet készítenénk magunkról, biztosan jól nézzünk ki rajta. Valószínűleg ez lehet a King Kong 3 legkevésbé kihasznált funkciója – már ha az ujjlenyomatolvasót nem számoljuk.

Persze nem kell csodákat várni, a King Kongot nem fotózásra tervezték, rossz fényviszonyoknál nem remekel a kamera, de ahhoz képest, hogy nyilván nem ez a fő funkció, nem okoz csalódást.

A készülék sebességével nincs gond: a Helio P23-as processzorhoz 4 GB RAM és 64 GB tárhely tartozik, utóbbi microSD memóriakártyával bővíthető, de igazából a 64 giga is elég szép már. Gyárilag Android 8.1-es operációs rendszerrel érkezik, és nagyjából semmi felesleges nincs rajta, csak az alapvető applikációk. Van viszont egy DuraSpeed nevű program rajta, ami bezárja a háttérben futó appokat, és minden memóriát az előtérben futókhoz összpontosít, ami egy kicsit felpörgeti a sebességet.





Ami a King Kong 3-mat igazán bomba telefonná teszi, az az ára: akciósan már nagyjából 50 ezer jó magyar forintnak megfelelő dollárért meg lehet rendelni, de a legmagasabb ár, amivel találkoztunk, mindössze 85 ezer forint volt egy hazai webáruházban. Az 50 ezer forintos árért gyakorlatilag ajándék ez a telefon bárkinek, aki a mindennapokban strapabíró, fizikai munka közben előforduló hatásokra ellenálló, nem rossz kamerával és hosszú üzemidejű akkumulátorral rendelkező telefont keres.