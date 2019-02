A Samsung megint emelte a tétet: kipróbáltuk mind a négy Galaxy S10 telefont

Megannyi szivárgás után a Samsung február 20-án lerántotta a leplet a Galaxy S10-szériáról, aminek tagjait az elsők között próbálhattuk ki Londonban. A dél-koreaiak panel alá épített ujjlenyomat-olvasóval és kameralyukkal újítottak, megmutatták az első 5G-s mobiljukat, és bevezették a szériába az S10e-t, ami olcsóbb és kompaktabb méretben kínálja a csúcsmodellek főbb tulajdonságait.

Az elmúlt hetek a Samsung közelgő Galaxy S10-szériájával kapcsolatos pletykáktól voltak hangosak, nem véletlenül: ahogy azt a számozás is sejteti, idén van a sorozat tizedik évfordulója, ezért arra lehetett számítani, hogy valami nagy dobás érkezik a február 20-i bemutatón. A 24.hu már a Samsung Unpacked esemény előtt egy nappal kézbe vehette a Galaxy S10-széria modelljeit Londonban, de a szintén

nagyon várt hajlékony kijelzős modellt nem nyúzhattuk meg.

Az új Galaxy telefonokkal kapcsolatban várt wow-faktor szintén elmaradt. Egyrészt nagy meglepetés egyáltalán nem ért minket a korábban kiszivárgott információk miatt, gyakorlatilag minden pletyka igaznak bizonyult. Másrészt a Samsung nem kívánt innoválni, és nem mutatott be semmi egetrengetőt, sem a hardver, sem a szoftver terén. Viszont az elődökhöz képest sikerült feljebb tornázni a lécet, és olyan aktuális trendeket láttunk viszont a frissen bemutatott készülékekben, mint:

a még vékonyabb kávákat lehetővé tevő panelba épített kameralyuk ,

, a kijelző alá temetett ultrahangos ujjlenyomat-olvasó,

a vezeték nélküli reverse charging,

a két előlapi szelfikamera.

Ezeket a főbb újdonságokat hozzák a széria tizes számozású készülékei (kisebb-nagyobb eltérésekkel).

A gyártó a pici és kompakt Galaxy S10e-vel a potenciális vásárlók körét szélesíti, és megmutatták az első olyan Samsung mobilt is, ami támogatja az 5G-t. Mindegyik modell előrendelése február 20-tól indul, márciusi szállítással, az 5G-s változat viszont csak valamikor nyár elején válik elérhetővé.

A triplaszupercsapat

Az alapmodellnek számító „sima” Galaxy S10 képviseli az arany középutat az olcsóbb alternatívát jelentő Galaxy S10e és a fullosabb Galaxy S10+ közt. A készülék a mai felhozatalban átlagosnak mondható 6,1 hüvelykes Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED panelt kapott 19:9-es képaránnyal, és a Samsungtól megszokott minőséget hozva nem csalódtunk benne. Tűéles kép, szép és élénk színek, a tartalom pedig oldalról nézve is jól kivehető, a betekintési szöggel nincs baj.

Érdemes kiemelni, hogy a panel maximális fényereje már 1200 nit, így tényleg nem kell attól félni, hogy az erős napfénynél elveszik a tartalom (a bemutatón is durva lámpák alatt csodálhattuk őket), és a minimális kék fénykibocsátásra is ügyeltek. Támogatott a HDR+10 is, amivel a mozgó felvételek dinamikusabbak, folyékonyabbak. A panel pedig a nagyobb méretű Galaxy S10 5G-n már egészen lélegzetelállító volt.

Samsung Galaxy S10 specifikációk Kijelző : 6,1 hüvelykes Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED, 19:9 képarány

: 6,1 hüvelykes Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED, 19:9 képarány Processzor : 8 nanométeren gyártott, nyolcmagos Exynos 9820

: 8 nanométeren gyártott, nyolcmagos Exynos 9820 RAM/ROM: 6 GB/128 GB; 8 GB/512 GB

6 GB/128 GB; 8 GB/512 GB Hátlapi kamerarendszer (tripla) : 12 megapixeles f/1.5 apertúrájú széles látószögű szenzor (77 fok) + optikai képstabilizáció; 16 megapixeles, f/2.2 apertúrájú ultraszéles látószögű szenzor (123 fok); 12 megapixeles, f/2.4 apertúrájú telefotó szenzor (45 fok) optikai képstabilizációval, autófókusszal

: 12 megapixeles f/1.5 apertúrájú széles látószögű szenzor (77 fok) + optikai képstabilizáció; 16 megapixeles, f/2.2 apertúrájú ultraszéles látószögű szenzor (123 fok); 12 megapixeles, f/2.4 apertúrájú telefotó szenzor (45 fok) optikai képstabilizációval, autófókusszal Előlapi kamera: 10 megapixeles f/1.9 apertúrájú szelfikamera + Dual Pixel, autofókusz, 4K UHD videorögzítés

10 megapixeles f/1.9 apertúrájú szelfikamera + Dual Pixel, autofókusz, 4K UHD videorögzítés Akkumulátor : 3400 mAh

: 3400 mAh Egyéb : kijelző alá épített ultrahangos ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, AKG hangszórók, Dolby ATMOS, USB-C port, reverse charging, IP68

: kijelző alá épített ultrahangos ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, AKG hangszórók, Dolby ATMOS, USB-C port, reverse charging, IP68 Rendszer, kezelőfelület: Android 9.0, One UI (1UI)

Android 9.0, One UI (1UI) Színek : Prism White, Prism Green, Prism Black

: Prism White, Prism Green, Prism Black Ár: 309 900 Ft

A készülékek fogása kényelmes, viszont a fényes üveghátlap istentelenül gyűjti az ujjlenyomatokat mindegyik modellnél. Ezzel a fotók készítése közben is meggyűlt a bajunk, hiába törölgettünk őket serényen. A panel tekintetében lényegi különbség még a kijelző méretén túl, hogy

a Galaxy S10e nem kapott edge, azaz lekerekített széleket.

A különböző modellek csak a panelméret alapján megkülönböztethetők, illetve, ha jobban megfigyeljük a kamerákat: az S10+-on és az S10 5G-n már két előlapi szelfikamera van (ebből a másodlagos egy 8 megapixeles mélységérzékelő), a sima S10-en és az S10e-n még be kell érni egy szenzorral.

A hátlapokon vertikálisan elrendezett kamerarendszerek is már három (egy 16 megapixeles ultraszéles látószögű, egy 12 megapixeles széles látószögű, és egy 10 megapixeles autófókuszos) érzékelőt tartalmaznak. A felhozatalban csak az S10e szerényebb ezen a téren: duálkamera, nincs telefotó szenzor.

Nem csak a kamerák számát, de a vezérlő szoftvert illetően is vannak újdonságok a korábban már megszokott lehetőségeken túl: a bemutatón demózott Super Steady Video mód például eléggé meggyőzőnek tűnt. Ennek lényege, hogy a fejlett optikai képstabilizációval a dinamikus jeleneteket ábrázoló videók (például gördeszkások) mozgása sokkal folyékonyabb és dinamikusabb.

A kamera beépített jelenetfelismerője is kibővült

olyan új kategóriákkal, mint a ruha, vagy a cipő, vélhetően az influencerek dolgának megkönnyítése végett – az eddigi 22 helyett már 30 jelenetet ismer fel a szoftver, és ezeknek megfelelően optimalizálja a beállításokat. A kötött pulóver textiljén elvégzett próba alapján a fejlesztés jól vizsgázott, de egy alaposabb teszt során ennél sokkal jobban kivesézzük majd a fotózási képességeket.

Samsung Galaxy S10+ specifikációk: Kijelző : 6,4 hüvelykes Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED, 19:9 képarány

: 6,4 hüvelykes Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED, 19:9 képarány Processzor : 8 nanométeres, nyolcmagos Exynos 9820

: 8 nanométeres, nyolcmagos Exynos 9820 Memória/háttértár: 8 GB+128 GB, 8 GB+512 GB (csak kerámia), 12 GB+1 TB (csak kerámia)

8 GB+128 GB, 8 GB+512 GB (csak kerámia), 12 GB+1 TB (csak kerámia) Hátlapi kamerarendszer (tripla) : 12 megapixeles, f/1.5 apertúrájú széles látószögű szenzor (77 fok), optikai képstabilizáció; 16 megapixeles f/2.2 apertúrájú ultraszéles látószögű szenzor (123 fok); 12 megapixeles f/2.4 apertúrájú telefotó szenzor (45 fok) optikai képstabilizáció, autofókusz

: 12 megapixeles, f/1.5 apertúrájú széles látószögű szenzor (77 fok), optikai képstabilizáció; 16 megapixeles f/2.2 apertúrájú ultraszéles látószögű szenzor (123 fok); 12 megapixeles f/2.4 apertúrájú telefotó szenzor (45 fok) optikai képstabilizáció, autofókusz Előlapi kamerarendszer (duál): 10 megapixeles f/1.9 apertúrájú + 8 megapixeles f/2.2 apertúrájú szelfikamera + Live focus, Dual Pixel, autofókusz, 4K UHD videorögzítés

10 megapixeles f/1.9 apertúrájú + 8 megapixeles f/2.2 apertúrájú szelfikamera + Live focus, Dual Pixel, autofókusz, 4K UHD videorögzítés Akkumulátor : 4100 mAh

: 4100 mAh Egyéb : kijelző alá épített ultrahangos ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, AKG hangszóról, Dolby ATMOS, USB-C port, IP68

: kijelző alá épített ultrahangos ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, AKG hangszóról, Dolby ATMOS, USB-C port, IP68 Rendszer, kezelőfelület: Android, One UI (1UI)

Android, One UI (1UI) Színek : Prism White, Prism Green, Prism Black a 8GB RAM modellekhez; Luxurious Ceramic Black, Luxurious Ceramic White a 12GB RAM modellekhez

: Prism White, Prism Green, Prism Black a 8GB RAM modellekhez; Luxurious Ceramic Black, Luxurious Ceramic White a 12GB RAM modellekhez Ár: 344 990 Ft

A mindössze 5,8 hüvelykes S10e kellemes meglepetés, már csak azért is, mert könnyű és kisméretű csúcskészüléket nem nagyon látni a Samsungtól. A kompaktabb mobil kijelzője már csak Full HD+ felbontású Dynamic AMOLED, és a panel sem kapott edge, azaz lekerekített széleket, hanem egyszerűen csak lapos. Felszereltségben szintén szerényebb: a hátlapi kamerarendszer két érzékelőt tartalmaz, az előlapon csak egyet találunk, és az ujjlenyomat-olvasó szenzor sem ultrahangos.

Az S10-széria klasszikus Prism White, Prism Black, Prism Green színein túl az S10e egy különleges kanárisárga (Canary Yellow) árnyalatban is elérhető lesz, ami a valóságban sokkal inkább banános-zöldesebbnek tűnt, mint a képeken. A Samsung helyszínen tartózkodó szakembere szerint ez azért tűnhet így, mert a többrétegű festésen a világítástól függően más-más árnyalatok válnak dominánsabbá. A renderképek alapján először úgy gondoltuk, hogy ez a szín kissé durva választás (sőt mi több, csúnya), ám kézbe véve, forgatva, tapogatva, egyre inkább egy vagány, mutatós kis mobil érzetét keltette.

Samsung Galaxy S10e specifikációk: Kijelző : 5,8 hüvelykes Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED, 19:9 képarány

: 5,8 hüvelykes Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED, 19:9 képarány Processzor : 8 nanométeren gyártott, nyolcmagos Exynos 9820

: 8 nanométeren gyártott, nyolcmagos Exynos 9820 Memória/tárhely: 6 GB+128 GB; 8 GB+256 GB

6 GB+128 GB; 8 GB+256 GB Hátlapi kamerarendszer (duál) : 12 megapixeles f/1.5 apertúrájú széles látószögű (77 fok) + optikai képstabilizáció; 16 megapixeles, f/2.4 apertúrájú ultraszéles látószögű szenzor (123 fok);

: 12 megapixeles f/1.5 apertúrájú széles látószögű (77 fok) + optikai képstabilizáció; 16 megapixeles, f/2.4 apertúrájú ultraszéles látószögű szenzor (123 fok); Előlapi kamera: 10 megapixeles, f/1.9 apertúrájú szelfikamera, autofókusz, 4K UHD videorögzítés

10 megapixeles, f/1.9 apertúrájú szelfikamera, autofókusz, 4K UHD videorögzítés Akkumulátor: 3100 mAh

3100 mAh Egyéb : ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, AKG hangszóró, Dolby ATMOS, USB-C port, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless Powershare, IP68

: ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, AKG hangszóró, Dolby ATMOS, USB-C port, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless Powershare, IP68 Rendszer, kezelőfelület: Android, One UI

Android, One UI Színek : Prism White, Prism Green, Prism Black, Canary Yellow

: Prism White, Prism Green, Prism Black, Canary Yellow Ár: 257 990 Ft

Szoftveres újdonságok

Na de mi a helyzet szoftver terén? Az újdonságok közt említendő, hogy mindegyik modell támogatja a reverse chargingot, azaz vezeték nélkül tölthetünk egy másik Samsung-mobilt, ha rászorulna. Ám a cég kiemelte, hogy ez csak és kizárólag akkor működik, ha nem meglepő módon a másik készülék is Samsung – fura lépés ez a cég részéről, hiszen a konkurens Huawei Mate 20 Pro esetében például nincs ilyen korlátozás, az tölti a dél-koreai gyártó mobiljait és az Apple telefonokat is.

Nálunk a magyar nyelv támogatásának hiánya miatt nem számottevő, de a Bixby digitális asszisztens is tovább finomodik. A Bixby Routines algoritmusai a szokásaink mintáját vizsgálja, hogy azok alapján napi rutint alakítson ki, és automatikusan elindítson bizonyos appokat, amikor szükség lehet rájuk. Ha például hétköznap reggel hétkor ébreszt minket az óra, és utána rögtön Spotify-jal, Facebookkal kezdünk, akkor az asszisztens magától felfogja nekünk dobni ezeket az alkalmazásokat.

A panel alá épített ujjlenyomat-olvasó lényege, hogy a kijelző alsó részén, a jelzett helyen kell megérinteni az üveget, hogy az érzékelje az ujjunkat. A mintánk beszkennelése pikk-pakk megvolt, a feloldáskor pedig nem tétovázott a telefon: finom rezgéssel adta tudtunkra, hogy felismert minket, ráadásul nagyon gyorsan. A dolog ugyan egyszerűbb és gyorsabb lenne, ha nem kéne duplán koppintani a kijelző felélesztéséhez, mielőtt az érzékelő működésbe lép, de az új megoldás így is jól vizsgázott.

A drabális galaxis

A helyszínen jelen volt a drabális 5G-s Galaxy S10 is, nemes egyszerűséggel Galaxy S10 5G néven, ami még a Galaxy S10+-nál is masszívabb darab, mind méretben, mind a specifikációkat illetően. Ez gyakorlatilag azonnal megkülönböztethető volt a többi modelltől: vastagabb, nehezebb, és egészen nagy, 6,7 hüvelykes panelt kapott. És más terén is itt megy a durvulás: a hátlapra a fentebb említett tripla kamerarendszer mellé kapott egy hQVGA 3D-s mélységérzékelő szenzort is.

Az aksi pedig már 4500 milliamperóra, amivel a Galaxy S10+ 4100 millis telepjét is túlszárnyalja. A specifikációk jól mutatják, hogy a szupergyors netet főleg filmek letöltésére és nézésére, valamint online játékoknál tudják kihasználni a felhasználók, ehhez kell a nagyobb telep és a szebb kijelző is. Ezen modell érkezését valamikor a nyár elején várhatjuk.

Samsung Galaxy S10 5G specifikációk Kijelző : 6,7 hüvelykes Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED, 19:9 képarány

: 6,7 hüvelykes Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED, 19:9 képarány Processzor : 8 nanométeres, nyolcmagos Exynos 9820

: 8 nanométeres, nyolcmagos Exynos 9820 Memória/tárhely: 8 GB+256 GB

8 GB+256 GB Hátlapi kamerarendszer: 16 megapixeles f/2,2 apertúrájú széles látószögű szenzor (77 fok) + Dual Pixel, Dual Aperture, optikai képstabilizáció; 12 megapixeles, f/2.2 apertúrájú ultraszéles látószögű szenzor (123 fok); 12 megapixeles, f/2.4 apertúrájú telefotó szenzor (45 fok) optikai képstabilizációval, autófókusszal

16 megapixeles f/2,2 apertúrájú széles látószögű szenzor (77 fok) + Dual Pixel, Dual Aperture, optikai képstabilizáció; 12 megapixeles, f/2.2 apertúrájú ultraszéles látószögű szenzor (123 fok); 12 megapixeles, f/2.4 apertúrájú telefotó szenzor (45 fok) optikai képstabilizációval, autófókusszal Előlapi kamera: 10 megapixeles f/1.9 apertúrájú szelfikamera + Dual Pixel, autofókusz, 4K UHD videorögzítés

10 megapixeles f/1.9 apertúrájú szelfikamera + Dual Pixel, autofókusz, 4K UHD videorögzítés Akkumulátor : 4500 mAh

: 4500 mAh Egyéb : kijelző alá épített ultrahangos ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, AKG hangszórók, Dolby ATMOS, USB-C port, wireless powershare, fast wireless charing 2.0, IP68

: kijelző alá épített ultrahangos ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, AKG hangszórók, Dolby ATMOS, USB-C port, wireless powershare, fast wireless charing 2.0, IP68 Rendszer, kezelőfelület: Android, One UI (1UI)

