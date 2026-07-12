A vb legmeghatóbb pillanata: a családtagjai vigasztalták a nagyot bakizó norvég kapust a kiesés után

Véget ért a norvég válogatott vb-menetelése: bár Andreas Schjelderup egy nagyon látványos góllal vezetést szerzett, Jude Bellingham még közvetlenül a szünet előtt egyenlített, majd ugyanő döntötte el a párharcot a hosszabbításban.

Az angolok győztes gólja előtt nagyot hibázott a norvégok kapusa: Örjan Nyland kiejtette Morgan Rogers távoli lövését, a szemfüles Bellingham pedig becsúszva bekotorta. A jelenet 5:56-nál látható az összefoglalóban.

A lefújás után egészen megható jelenet volt, ahogy Nyland kiment a családjához, és felesége, valamint gyerekei vigasztalták.

❤️ Los que siempre están. Tras la eliminación de Noruega del Mundial, Ørjan Nyland no pudo contener la tristeza y encontró consuelo en el abrazo de su familia. Un momento que fue mucho más allá del fútbol. 🇳🇴🥹⚽ pic.twitter.com/2DqByjnL7O — Paraguay 360 Live (@paraguaylive) July 12, 2026

A 35 éves Nylandnak jelenleg nincs klubja, mivel június 30-án lejárt a szerződése a Sevillánál, de korábban egyértelművé tette, hogy folytatni szeretné pályafutását.

Most még csalódottak, de tele lesznek jó emlékekkel

Az öltözőben a norvég csapat szövetségi kapitánya, Stale Solbakken azt mondta a játékosainak, nagyon büszke rájuk.

„Tökéletessé tettétek egy egész ország nyarát. Hihetetlenül jók voltatok, legyetek nagyon büszkék. Megértem, hogy most mindenki csalódott, de amint az első adag naptejet magatokra kenitek majd a tengerparton, és visszagondoltok a tornára, biztos vagyok benne, hogy a jó emlékek ugranak majd be.”

A meccsen megszakadt Erling Haaland nagy sorozata, a norvég csatár legutóbb 2024 októberében hozott le úgy egy tétmeccset, hogy nem tudott betalálni, akkor Ausztria ellen maradt gólképtelen.

Haaland elfogyott a nagy melegben

A 25 éves csatárnak volt pár kisebb lehetősége, de a legnagyobb helyzete abból alakulhatott volna ki, ha 1-0-s állásnál egy kontránál Alexander Sörloth lepasszolja neki a labdát.

This angle of Sørloth ignoring Haaland. The reaction from Haaland says it all man. He was frustrated and disappointed, just like the rest of us. pic.twitter.com/i1sf0SjAH7 — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) July 12, 2026

Sokan nem értették, hogy Solbakken miért vitte le Haalandot a hosszabbítás második félidejében, de a kapitány a meccs után elárulta, hogy a norvég gólrekorder teljesen elkészült az erejével a nagy melegben, ráadásul a második félidőben kapott egy rúgást a lábára, úgyhogy már korábban felmerült benne, hogy lecseréli.

A norvég kiesés a Ziccerben is téma volt. Hogy Peruban mennyi gyerek született a vb alatt Haaland névvel, arról itt írtunk, Bellingham és a maximalista Thomas Tuchel nyilatkozatát itt, a norvégok VAR-ellenes kifakadását itt, a FIFA állásfoglalását az első angol gól előtt az égből pottyant labdáról itt olvashatja.