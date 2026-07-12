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A vb legmeghatóbb pillanata: a családtagjai vigasztalták a nagyot bakizó norvég kapust a kiesés után

foci vb norvég válogatott kiesés örjan nyland kapus vigasztalás
William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 12. 15:44
foci vb norvég válogatott kiesés örjan nyland kapus vigasztalás
William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
A brazilok ellen parádézó norvég kapus, Örjan Nyland teljesen összetört az Anglia elleni vb-negyeddöntőn elkövetett hibája után.

Véget ért a norvég válogatott vb-menetelése: bár Andreas Schjelderup egy nagyon látványos góllal vezetést szerzett, Jude Bellingham még közvetlenül a szünet előtt egyenlített, majd ugyanő döntötte el a párharcot a hosszabbításban.

Az angolok győztes gólja előtt nagyot hibázott a norvégok kapusa: Örjan Nyland kiejtette Morgan Rogers távoli lövését, a szemfüles Bellingham pedig becsúszva bekotorta. A jelenet 5:56-nál látható az összefoglalóban.

A lefújás után egészen megható jelenet volt, ahogy Nyland kiment a családjához, és felesége, valamint gyerekei vigasztalták.

A 35 éves Nylandnak jelenleg nincs klubja, mivel június 30-án lejárt a szerződése a Sevillánál, de korábban egyértelművé tette, hogy folytatni szeretné pályafutását.

Most még csalódottak, de tele lesznek jó emlékekkel

Az öltözőben a norvég csapat szövetségi kapitánya, Stale Solbakken azt mondta a játékosainak, nagyon büszke rájuk.

„Tökéletessé tettétek egy egész ország nyarát. Hihetetlenül jók voltatok, legyetek nagyon büszkék. Megértem, hogy most mindenki csalódott, de amint az első adag naptejet magatokra kenitek majd a tengerparton, és visszagondoltok a tornára, biztos vagyok benne, hogy a jó emlékek ugranak majd be.”

A meccsen megszakadt Erling Haaland nagy sorozata, a norvég csatár legutóbb 2024 októberében hozott le úgy egy tétmeccset, hogy nem tudott betalálni, akkor Ausztria ellen maradt gólképtelen.

Haaland elfogyott a nagy melegben

A 25 éves csatárnak volt pár kisebb lehetősége, de a legnagyobb helyzete abból alakulhatott volna ki, ha 1-0-s állásnál egy kontránál Alexander Sörloth lepasszolja neki a labdát.

Sokan nem értették, hogy Solbakken miért vitte le Haalandot a hosszabbítás második félidejében, de a kapitány a meccs után elárulta, hogy a norvég gólrekorder teljesen elkészült az erejével a nagy melegben, ráadásul a második félidőben kapott egy rúgást a lábára, úgyhogy már korábban felmerült benne, hogy lecseréli.

A norvég kiesés a Ziccerben is téma volt. Hogy Peruban mennyi gyerek született a vb alatt Haaland névvel, arról itt írtunk, Bellingham és a maximalista Thomas Tuchel nyilatkozatát itt, a norvégok VAR-ellenes kifakadását itt, a FIFA állásfoglalását az első angol gól előtt az égből pottyant labdáról itt olvashatja.

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