A Tesco többek között az italhűtők beszüntetésével járul hozzá az energiaválság kezeléséhez

A Tesco a kormányzati felhíváshoz csatlakozva energiatakarékossági intézkedéseket vezet be áruházaiban az energiaellátás biztonságának támogatása érdekében – olvasható az áruházlánc Facebook-oldalán augusztus 1-én közzétett posztban.

Ennek részeként a Tesco egyes területeken átmenetileg alacsonyabb fényerővel működteti a világítási rendszereit, beszünteti az italhűtő automaták működését, illetve lezárják a parkolókban található elektromos töltőket.

A bejegyzésben az áruházlánc arra is kitér, hogy ezek az intézkedések ugyan okozhatnak kényelmetlenséget, de hisznek abban, hogy az energiaellátás biztonsága közös ügy, egyben megköszönik az érintettek megértését és együttműködését.

Nem sokkal korábban a MOL is egy Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy bezárja autómosóit. „Most minden csepp víz számít” – olvasható a rövid közleményben.