Magyar Péter szerint Magyarország összefogott a bajban, de még vannak kérései a lakosság felé

Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett posztban arról ír, hogy Magyarország összefogott a bajban, és köszönettel illette a honfitársait, a vállalatokat, az önkormányzatokat, valamint az intézményeket, amiért komolyan veszik a kormány döntéseit és felhívásait. Kiemelte, hogy közös feladat és felelősség a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartása.

Ennek érdekében konkrét kéréseket is megfogalmazott a lakosság felé a következő napokra vonatkozóan:

mindenki igyekezzen visszafogni az áramfelhasználását a kritikus 17:00 és 22:00 óra közötti időszakban,

lehetőség szerint tartózkodjanak a locsolástól, az autómosástól és a medencék feltöltésétől,

valamint minden átütemezhető ivóvíz-felhasználástól.

Az országos kánikula és a folyók alacsony vízállása miatt kialakult energiakrízis egyre nagyobb kihívás elé állítja az országot. A paksi atomerőmű teljesítményét már csökkenteni kellett a Duna valaha volt legalacsonyabb vízszintje miatt, és a vízszint további apadása esetén a teljes erőmű leállítása is szükségessé válhat.

Az áramkimaradásokról szóló cikkünkből kiderül, hogy a Mavir folyamatosan figyeli a helyzetet, és amennyiben az import nem tudja kellőképpen fedezni a kieső energiát, a kormánynak egy rotációs tervet kell alkalmaznia, amellyel egy súlyos, ellenőrizetlen országos hálózati összeomlás előzhető meg.

Az aszály és a csapadékhiány kezelésére a kormányzat a napokban egy Vízügyi Munkacsoportot is alakított, amelynek feladata a vízmegtartás és a vízgazdálkodási rendszerek hosszú távú fejlesztése. Magyar Péter mostani bejegyzésében a szűkös erőforrásokkal való takarékosságot hangsúlyozta, és a posztot azzal zárta: