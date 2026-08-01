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Magyar Péter szerint Magyarország összefogott a bajban, de még vannak kérései a lakosság felé

magyar péter energiaellátás kérés lakosság
Szajki Bálint / 24.hu
Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke
admin Birkás Péter
2026. 08. 01. 15:15
magyar péter energiaellátás kérés lakosság
Szajki Bálint / 24.hu
Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke
A lakosság és az intézmények összefogását kérte a zavartalan áram- és vízszolgáltatás fenntartása érdekében.

Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett posztban arról ír, hogy Magyarország összefogott a bajban, és köszönettel illette a honfitársait, a vállalatokat, az önkormányzatokat, valamint az intézményeket, amiért komolyan veszik a kormány döntéseit és felhívásait. Kiemelte, hogy közös feladat és felelősség a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartása.

Ennek érdekében konkrét kéréseket is megfogalmazott a lakosság felé a következő napokra vonatkozóan:

  • mindenki igyekezzen visszafogni az áramfelhasználását a kritikus 17:00 és 22:00 óra közötti időszakban,
  • lehetőség szerint tartózkodjanak a locsolástól, az autómosástól és a medencék feltöltésétől,
  • valamint minden átütemezhető ivóvíz-felhasználástól.

Az országos kánikula és a folyók alacsony vízállása miatt kialakult energiakrízis egyre nagyobb kihívás elé állítja az országot. A paksi atomerőmű teljesítményét már csökkenteni kellett a Duna valaha volt legalacsonyabb vízszintje miatt, és a vízszint további apadása esetén a teljes erőmű leállítása is szükségessé válhat.

Az áramkimaradásokról szóló cikkünkből kiderül, hogy a Mavir folyamatosan figyeli a helyzetet, és amennyiben az import nem tudja kellőképpen fedezni a kieső energiát, a kormánynak egy rotációs tervet kell alkalmaznia, amellyel egy súlyos, ellenőrizetlen országos hálózati összeomlás előzhető meg.

Az aszály és a csapadékhiány kezelésére a kormányzat a napokban egy Vízügyi Munkacsoportot is alakított, amelynek feladata a vízmegtartás és a vízgazdálkodási rendszerek hosszú távú fejlesztése. Magyar Péter mostani bejegyzésében a szűkös erőforrásokkal való takarékosságot hangsúlyozta, és a posztot azzal zárta:

Mutassuk meg, hogy közösen képesek vagyunk túljutni ezeken, a soha nem látott kihívásokon!

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