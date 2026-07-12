erling haalandnorvégianorvég válogatottperu
Foci foci vb 2026

Ötszáznál is több babát neveztek el Haalandról a vébére ki sem jutott országban

foci vb 2026 erling haaland peru csecsemő névadás
Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
24.hu
2026. 07. 12. 13:29
foci vb 2026 erling haaland peru csecsemő névadás
Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A labdarúgó-világbajnokság alatt Peruban ötszáznál is több újszülöttet neveztek el a norvégok világhírű csatáráról, Erling Haalandról.

Az adatok szerint 468 csecsemő kapta a Haaland, további 91 pedig az Erling Haaland nevet. A legtöbb ilyen nevű babát a világbajnokság június 11-i kezdete után anyakönyvezték, számuk pedig különösen azután nőtt meg, hogy Norvégia története legjobb szereplését elérve bejutott a negyeddöntőbe.

Mi lett volna, ha döntőig jutnak vagy megnyerik?!

A norvégok menetelése magyar idő szerint vasárnap hajnalban véget ért, mivel Haalandék hosszabbításban 2-1-re kikaptak az angoloktól a négy közé jutásért rendezett meccsen. A 25 éves csatár, aki klubszinten a Manchester City játékosa, a norvég válogatott korábbi öt világbajnoki mérkőzésén hét gólt szerzett úgy, hogy az utolsó csoportkört kihagyta.

Az angolok ellen azonban nem volt eredményes, mi több: az 1-1-et követő hosszabbítás szünetében lecserélték.

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