Ötszáznál is több babát neveztek el Haalandról a vébére ki sem jutott országban

Az adatok szerint 468 csecsemő kapta a Haaland, további 91 pedig az Erling Haaland nevet. A legtöbb ilyen nevű babát a világbajnokság június 11-i kezdete után anyakönyvezték, számuk pedig különösen azután nőtt meg, hogy Norvégia története legjobb szereplését elérve bejutott a negyeddöntőbe.

Mi lett volna, ha döntőig jutnak vagy megnyerik?!

A norvégok menetelése magyar idő szerint vasárnap hajnalban véget ért, mivel Haalandék hosszabbításban 2-1-re kikaptak az angoloktól a négy közé jutásért rendezett meccsen. A 25 éves csatár, aki klubszinten a Manchester City játékosa, a norvég válogatott korábbi öt világbajnoki mérkőzésén hét gólt szerzett úgy, hogy az utolsó csoportkört kihagyta.

Az angolok ellen azonban nem volt eredményes, mi több: az 1-1-et követő hosszabbítás szünetében lecserélték.