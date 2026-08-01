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Belföld

Milliókat buknak az utasok az 50 forintos palackokon Ferihegyen – utánajártunk, mi lehet a megoldás

Szajki Bálint / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 08. 01. 15:36
Szajki Bálint / 24.hu
Ha valaki az induló tranzitzónában vásárol PET-palackos, üveges vagy műanyagdobozos italt, esélye sincs visszaváltani azt. Megkérdeztük a MOHU-t és a Budapest Airportot is, hogyan lehetne feloldani ezt a helyzetet, és milyen megoldásban gondolkoznak.

Mivel Magyarországon több mint két éve már csak visszaváltási jelöléssel ellátott italcsomagolásokat lehetett forgalomba hozni, és 2026. július 1-jétől általánossá vált a lakosság körében a rendszer használata, repülős utazáskor hitetlenkedve tudatosulhat a fogyasztókban, hogy a ferihegyi reptér tranzitterületén semmilyen lehetőség nincs a visszaváltásra.

Ha valaki átesik a biztonsági ellenőrzésen, majd a váró shopjaiban vásárol egy PET-palackos, üveges vagy aludobozos italt, a csomagolást a legtöbb esetben már nem is tudja Magyarországon visszaváltani, hiszen külföldre utazik. Azoknak a külföldieknek, akik hazautaznak Budapestről, tényleg semmilyen lehetősége nincs erre, de az is életszerűtlen elvárás, hogy az utas a kiürült palackot több napig vagy akár egy hétig magával vigye csak azért, hogy hazatérése után visszaválthassa.

A ferihegyi reptér új éves rekorddral 19 571 522 utast fogadott 2025-ben (ebben az érkezők és indulók egyaránt benne vannak), így nem nehéz megbecsülni, hogy alsó hangon több millió vissza nem váltott palackról beszélhetünk. 

Ezzel nemcsak százmilliós nagyságrendű be nem váltott betétdíj marad a MOHU-nál (amellyel egyébként a rendszert finanszírozzák), de jelentős környezeti terhelése is van az eldobott csomagolásoknak. Az érintettek a 24.hu megkeresésére megerősítették, hogy dolgoznak a változáson.

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