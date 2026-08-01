Szomjan halt a sivatagban újabb 14 afgán férfi, akik Iránba akartak átjutni

Szomjan halt a sivatagban Afganisztán délnyugati részén 14 fiatal férfi, akik Iránba akartak átjutni munkalehetőség reményében – írja az MTI.

A holttesteket Nimrúz tartományban találták meg egy sivatagos területen – közölte a helyi tartományvezetés szóvivője augusztus 1-én, kiemelve, hogy ugyanennek a csoportnak öt másik tagját már múlt héten holtan találták.

A Tolonews afgán televízió értesülései szerint mind a 19 férfi az északnyugat-afganisztáni Bádgesz tartományból indult útnak, hogy munkát keressenek. A „halál sivatagaként” is emlegetett délnyugat-afganisztáni területen halad át az a meglehetősen nehezen teljesíthető útvonal, amelyen keresztül embercsempészek gyakran juttatnak át embereket Iránba.

Az afgánok gyakran vállalnak munkát a szomszédos országban, vagy onnan továbbutaznak Európa felé. Afganisztánban öt évvel ezelőtt vette át a hatalmat az iszlamista tálib mozgalom, az országot azóta súlyos humanitárius válság sújtja, alig van munkalehetőség, sokan éheznek.