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Mentőhelikopter vitte kórházba a súlyos balesetet szenvedett kilencszeres világbajnok raliversenyzőt

JYVASKYLA, FINLAND - JULY 31: Sebastien Ogier of France and Vincent Landais of France compete with their Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 during Rally Finland, Round 10 of the 2026 FIA World Rally Championship on July 31, 2026 in Jyvaskyla, Finland. (Photo by Massimo Bettiol/Getty Images)
Massimo Bettiol / Getty Images
Sébastien Ogier és navigátora, Julien Ingrassia a 17. gyorsasági szakaszon borultak.
24.hu
2026. 08. 01. 19:41
JYVASKYLA, FINLAND - JULY 31: Sebastien Ogier of France and Vincent Landais of France compete with their Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 during Rally Finland, Round 10 of the 2026 FIA World Rally Championship on July 31, 2026 in Jyvaskyla, Finland. (Photo by Massimo Bettiol/Getty Images)
Massimo Bettiol / Getty Images
Sébastien Ogier és navigátora, Julien Ingrassia a 17. gyorsasági szakaszon borultak.
Súlyos balesetet szenvedett a kilencszeres világbajnok francia Sébastien Ogier és navigátora, Julien Ingrassia a Finn-rali szombati versenynapján, mindkettőjüket kórházba kellett szállítani.

A duó az élen állt, amikor a 17. gyorsasági szakaszon Toyotájuk nagy sebességgel letért az útról. A szervezők tájékoztatása szerint mindketten saját erőből ki tudtak szállni a járműből, és eszméletüknél voltak.

 

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Az Itä-Savo finn napilap online kiadása szerint Ogiert mentőautóval szállították a gyorsasági szakasz célvonalához, ahonnan helikopterrel vitték a jyväskyläi Nova Kórházba. Navigátora, Julien Ingrassia mentőautón tette meg utat ugyanoda.

Az újság szerint Ogier nem sérült meg súlyosan, de a bukáskor elvesztette az eszméletét egy időre, ezért kellett mihamarabb kórházba juttatni. A Toyota csapata este 7 óra körül megerősítette, hogy mindkét sportolója jól van.

Juha Kankkunen, a Toyota csapatfőnöke a Rally.tv-nek elmondta, hogy beszélt Ogier-vel és Ingrassiával is, előbbi a bukásnál sokkot kapott, de nem esett komolyabb baja.

Nem tudjuk, mi okozta a balesetet, és hogy annak lehetett-e technikai oka. Később kiderítjük

– mondta Kankkunen.

A szakaszt piros zászlóval állították le, a baleset idején Ogier több mint húsz másodperccel vezetett a második helyen álló finn Sami Pajari előtt.

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