Mentőhelikopter vitte kórházba a súlyos balesetet szenvedett kilencszeres világbajnok raliversenyzőt

A duó az élen állt, amikor a 17. gyorsasági szakaszon Toyotájuk nagy sebességgel letért az útról. A szervezők tájékoztatása szerint mindketten saját erőből ki tudtak szállni a járműből, és eszméletüknél voltak.

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Az Itä-Savo finn napilap online kiadása szerint Ogiert mentőautóval szállították a gyorsasági szakasz célvonalához, ahonnan helikopterrel vitték a jyväskyläi Nova Kórházba. Navigátora, Julien Ingrassia mentőautón tette meg utat ugyanoda.

Az újság szerint Ogier nem sérült meg súlyosan, de a bukáskor elvesztette az eszméletét egy időre, ezért kellett mihamarabb kórházba juttatni. A Toyota csapata este 7 óra körül megerősítette, hogy mindkét sportolója jól van.

Juha Kankkunen, a Toyota csapatfőnöke a Rally.tv-nek elmondta, hogy beszélt Ogier-vel és Ingrassiával is, előbbi a bukásnál sokkot kapott, de nem esett komolyabb baja.

Nem tudjuk, mi okozta a balesetet, és hogy annak lehetett-e technikai oka. Később kiderítjük

– mondta Kankkunen.

A szakaszt piros zászlóval állították le, a baleset idején Ogier több mint húsz másodperccel vezetett a második helyen álló finn Sami Pajari előtt.