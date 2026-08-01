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Földrengés rázta meg Nápoly környékét, többen megsérültek

Eliano Imperato/Anadolu /AFP
24.hu
2026. 08. 01. 12:25
Eliano Imperato/Anadolu /AFP

Az elmúlt 40 év legerősebb, 4,7-es fokozatú földrengése és több kisebb utórengés rázta meg péntek este és szombat reggel a dél-olaszországi Nápoly környékét – jelentette az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV).

A földrengés epicentruma a Nápolytól nyugatra fekvő, vulkanológiailag aktív Phlegrai mezőkön és az annak környékén fekvő városokban volt, de érezni lehetett Nápolyban és a közeli Ischia és Procida szigeteken is.

A hatóságok közlése szerint a rengések következtében 21 ember megsérült.

Az elemi csapás a legsúlyosabban Pozzuoli tengerparti várost érintette, ahol a lehulló épületdarabok nagy károkat okoztak. A Phlegrai mezőket az elmúlt években több viszonylag kisebb földrengés rázta meg, amelyek arra indították az olasz kormányt, hogy új védőintézkedéseket és evakuálási terveket fogadjon el a térségben élő több százezer lakos számára.

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