Földrengés rázta meg Nápoly környékét, többen megsérültek

Az elmúlt 40 év legerősebb, 4,7-es fokozatú földrengése és több kisebb utórengés rázta meg péntek este és szombat reggel a dél-olaszországi Nápoly környékét – jelentette az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV).

A földrengés epicentruma a Nápolytól nyugatra fekvő, vulkanológiailag aktív Phlegrai mezőkön és az annak környékén fekvő városokban volt, de érezni lehetett Nápolyban és a közeli Ischia és Procida szigeteken is.

A hatóságok közlése szerint a rengések következtében 21 ember megsérült.

Az elemi csapás a legsúlyosabban Pozzuoli tengerparti várost érintette, ahol a lehulló épületdarabok nagy károkat okoztak. A Phlegrai mezőket az elmúlt években több viszonylag kisebb földrengés rázta meg, amelyek arra indították az olasz kormányt, hogy új védőintézkedéseket és evakuálási terveket fogadjon el a térségben élő több százezer lakos számára.