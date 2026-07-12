Az angolok hőse visszaszólt a győzelem ellenére elégedetlenkedő Tuchelnek

Az angol válogatott 1966, 1990 és 2018 után negyedszer jutott negyedszer jutott be egy világbajnokság elődöntőjébe.

Amíg a lefújás után a kimerült angol játékosok ünnepeltek és a szurkolókkal együtt elénekelték az Oasis slágerét, a Wonderwallt,

Thomas Tuchel szövetségi kapitány nem tűnt felhőtlenül boldognak a meccset értékelve.

Az eredmény fantasztikus, de…

„Szerencsések voltunk. Nehézzé tettük a meccset magunknak. Az eredmény fantasztikus, ott vagyunk a négy között, de nem vagyok boldog a teljesítményünk miatt. Megnehezítettük a saját életünket azzal, ahogy és amilyen módon játszottunk – hanyagul, rengeteg technikai hibával, nem elég gyorsan és az automatizmusokból keveset megcsinálva. A mentalitásunk hozta meg a győzelmet” – nyilatkozta Tuchel.

A meccset két góljával eldöntő Jude Bellingham azt mondta, elismerése minden játékosnak, mert kemény melót végeztek a pályán. Amikor Bellinghamet a vegyes zónában Tuchel maximalizmustól átitatott nyilatkozatáról kérdezték, a Real Madrid középpályása azt felelte:

Talán nem tudja, milyen ilyen körülmények között játszani egy Erling Haalanddal, Martin Ödegaard-ral felálló csapat ellen. Nem tudom eléggé dicsérni a srácokat. Nem lehet minden meccset ezret passzolva megnyerni, néha csúnya játékkal kell behúzni egy találkozót

A mérkőzést 33 fokban rendezték Miamiban, ráadásul a magas páratartalom is megnehezítette a csapatok dolgát. Később, a sajtótájékoztatón Tuchel is korrigálta magát, és azt mondta, nagyon tud kapcsolódni ehhez a csapathoz, mert a játékosai mindent megtesznek, hogy megtegyék a következő lépést a céljaik eléréséhez.

„Egyszerűen nem hajlandóak veszíteni. Képesek felülemelkedni az akadályokon és a nehézségeken. Ugyanakkor futballedző is vagyok, vannak elvárásaim, és természetesen szeretnénk a legjobbat kihozni magunkból és a játékunkból, mert a csúcsteljesítmény segít meccseket nyerni.

Szóval a szakmai énem nem teljesen elégedett, és nem vagyok száz százalékig boldog azzal, ahogy játszottunk, és ezt tartom is. Úgy gondolom, hogy tudunk gyorsabban és hatékonyabban játszani

– mondta Tuchel.

A vb-történelem egyik legpikánsabb párharca jön

Anglia a döntőbe jutásért Argentínával találkozik, vagyis jön a vb-történelem egyik legpikánsabb párosítása. Az 1986-os meccsük Diego Maradona kezezése és elképesztő szólógólja miatt maradt örökre emlékezetes, az 1998-as a Diego Simeone által kiprovokált David Beckham-kiállítás miatt, aztán négy évvel később az angolok épp Beckham büntetőjével vágtak vissza.

Az elődöntők menetrendjéről itt írtunk.