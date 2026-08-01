Rendkívüli zárvatartást javasol az államtitkárság az óvodákban és a bölcsődékben a hőség miatt

Kereki Judit koragyermekkori jóllétért felelős államtitkár a kritikus időjárásra való tekintettel valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a hőségriadó idejére rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben a hűtés sajnálatos módon nem megoldott – olvasható Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter friss Facebook-bejegyzésében.

Az államtitkár asszony azt kérte az intézményvezetőktől, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek az esetleges intézkedés kapcsán. A miniszter emellé hozzátette, bízik abban, hogy a legtöbb munkáltató lehetővé teszi a kisgyermekes szülők számára az otthoni munkavégzést a következő kritikus napokban. Hozzátéve, tisztában vannak azzal, hogy akadnak olyan munkakörök, ahol ez nem lehetséges.