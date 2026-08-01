rendkívüli zárvatartásóvodabölcsöde
Belföld

Rendkívüli zárvatartást javasol az államtitkárság az óvodákban és a bölcsődékben a hőség miatt

lannert judit óvoda bölcsőde rendkívüli zárvatartás
Adrián Zoltán / 24.hu
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
admin Birkás Péter
2026. 08. 01. 17:53
lannert judit óvoda bölcsőde rendkívüli zárvatartás
Adrián Zoltán / 24.hu
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
Az államtitkár azt kérte az intézményvezetőktől, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek az esetleges intézkedés kapcsán.

Kereki Judit koragyermekkori jóllétért felelős államtitkár a kritikus időjárásra való tekintettel valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a hőségriadó idejére rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben a hűtés sajnálatos módon nem megoldott – olvasható Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter friss Facebook-bejegyzésében.

Az államtitkár asszony azt kérte az intézményvezetőktől, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek az esetleges intézkedés kapcsán. A miniszter emellé hozzátette, bízik abban, hogy a legtöbb munkáltató lehetővé teszi a kisgyermekes szülők számára az otthoni munkavégzést a következő kritikus napokban. Hozzátéve, tisztában vannak azzal, hogy akadnak olyan munkakörök, ahol ez nem lehetséges.

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