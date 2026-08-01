Magyar Péter és 21 uniós vezető a schengeni belső határellenőrzések lehetséges visszaállítására figyelmeztetett

Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról ír, hogy Magyar Péter 21 uniós tagállam vezetőjével közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök politikáját. Az António Costa európai tanácsi elnöknek, Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek és az ír miniszterelnöknek címzett dokumentumban az aláírók úgy fogalmaznak:

a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét, a jelenlegi helyzet pedig a 2015-ös határáttöréseket idézi.

Az elmúlt napokban, csütörtökön és pénteken mintegy 49-50 ezer ember jutott át Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló Ceutába. A tömeges határátlépés és a tengeri átkelési kísérletek során legalább 57 ember meghalt. A csatolt levél szerint az európai vezetők úgy vélik, hogy a határátlépéseket a spanyol Legfelsőbb Bíróság e hónap elején hozott ítélete válthatta ki, amely kimondta, hogy a tengeren elfogott, úszva érkező embereket nem lehet azonnal visszaküldeni.

Belső határellenőrzést és Frontex-támogatást sürgetnek

A miniszterelnökök azonnali, összehangolt uniós választ követelnek, és arra kérik az EU Tanácsának ír elnökségét, hogy sürgősséggel hívja össze a belügyminiszterek rendkívüli videókonferenciáját. A vezetők arra figyelmeztetnek: nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy az illegális belépés később jogszerű tartózkodássá válhat. A politikusok jelezték, hogy szükség esetén készek ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést a schengeni övezetben.

Orbán Anita emellett arról is beszámol bejegyzésében, hogy az elmúlt napokban folyamatosan egyeztetett külügyminiszter-kollégáival. Ennek során José Manuel Albares spanyol diplomáciai vezető megerősítette neki, hogy a belépők döntő többsége, mintegy 48-49 ezer ember már visszatért Marokkóba. A visszatérések hátterében részben az áll, hogy a ceutai ellátórendszer összeomlott, az ideiglenes befogadóközpont megtelt, így az emberek étlen-szomjan kóboroltak az utcákon.

A külügyminiszter szerint a biztonsági és migrációs kérdések az elmúlt időszakban is kiemelt helyen szerepeltek a diplomáciai egyeztetéseken: a nyár folyamán osztrák, német és olasz partnerekkel folytatott tárgyalásokon is többször elhangzott, hogy Európa biztonságának alapja a külső határok védelme. A mostani állásfoglalás szerint az uniós vezetők különösen a Frontex határ- és partvédelmi ügynökség megerősített támogatását, valamint a Marokkóval folytatott együttműködés hatékonyságának felülvizsgálatát várják.