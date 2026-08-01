kerékpárversenyrené pottiersporttour de france
Sport

„Nem gyakori, hogy valaki megnyeri a Tourt, majd hat hónappal később öngyilkos lesz” – nincs megoldása a 120 éves titoknak

Tour de France 1905. René Pottier (1879-1907), French racing cyclist. (Photo by Maurice-Louis Branger / Roger-Viollet via AFP)
Maurice-Louis Branger / Roger-Viollet via AFP
René Pottier (1879-1907)
admin Pincési László
2026. 08. 01. 17:47
Tour de France 1905. René Pottier (1879-1907), French racing cyclist. (Photo by Maurice-Louis Branger / Roger-Viollet via AFP)
Maurice-Louis Branger / Roger-Viollet via AFP
René Pottier (1879-1907)
Múlt vasárnap ért véget a Tour De France idei versenysorozata, a francia lapok azonban ennek kapcsán visszaemlékeztek egy 120 évvel ezelőtti eseményre. A 1906-os Tourt a gazdag családból származó René Pottier nyerte meg, akinek profi karrierje elég rövidre sikeredett, ugyanis a siker után hat hónappal később felakasztotta magát. De mi történhetett?

René Pottier 1879. június 6-án született Moret-sur-Loing városában. Édesapja molnárként dolgozott, ott ismerkedett meg a feleségével, Annával. A házaspárnak hét gyermeke született, két lány és öt fiú (utóbbiak közül egyikük néhány naposan meghalt).

A Pottier család elég gazdag volt, mert korábban jól jövedelmező befektetéseket eszközölt a Szuezi- és a Panama-csatorna építésekor. Így aztán minden gyereknek volt kerékpárja, a négy fiú pedig szenvedélyesen rajongott a bringázásért, és rendszeresen részt vettek a helyi versenyeken.

René hároméves katonai szolgálatát a 76. gyalogezred kerékpáros hadtestében teljesítette, majd 1903-ban Párizsba költözött, és testvérével, Andréval együtt csatlakozott a Levallois Kerékpáros Klubhoz.

Berobbant a profik közé

Pottier ebben az évben megnyerte a Bordeaux–Párizs verseny amatőr kategóriáját, majd immáron profiként második lett az 1905-ös Párizs–Roubaix és a Bordeaux–Párizs, és harmadik az 1906-os Párizs–Roubaix versenyen.

Az első Tourja az 1905-ös volt, a körverseny harmadik kiírása számos változást hozott az előzőekhez képest: az éjszakai szakaszokat kihagyták, és az összesített értékelés pedig a pontok, nem pedig az idő alapján történt.

Pottier a 12-es rajtszámmal rajtolt a Peugeot csapatában, és ugyan az első szakaszon bukott, a másodikon félelmetesen teljesített, ugyanis leiskolázta a mezőnyt a Ballon d’Alsace nevű hegyen a Vogézekben.

René Pottier (1879-1907), French racing cyclist, 1906.
Maurice-Louis Branger / Roger-Viollet via AFP

A hegyek királya

A Ballon d’Alsace azért fontos a Tour történetében, mert ez volt az első komoly hegyi emelkedő, amit a versenybe beépítettek. Az első két viadalon a második szakaszt Nancy és Dijon között jelölték ki, de az 1904-es botrányok miatt muszáj volt változtatni.

Hogy miért? Versenyzőket autóval vagy vonattal szállítottak egyes szakaszokon, illetve szurkolók fizikailag bántalmazták a rivális csapatok tagjait, volt, hogy szegekkel teleszórt deszkákkal próbálták defektet okozni nekik.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Feladták rá az utolsó kenetet, mégis túlélte a túlélhetetlent

Friss

Népszerű

Összes
olasz foci válság válogatott klubcsapatok gazdaság utánpótlás
Kivételes játékintelligencia mellé elpocsékolt tehetségek és széthúzást erősítő városállami identitás – így került óriási válságba az olasz futball
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik