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Kivételes játékintelligencia mellé elpocsékolt tehetségek és széthúzást erősítő városállami identitás – így került óriási válságba az olasz futball

olasz foci válság válogatott klubcsapatok gazdaság utánpótlás
Giacomo Cosua / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Őzse Roland
2026. 08. 01. 17:00
olasz foci válság válogatott klubcsapatok gazdaság utánpótlás
Giacomo Cosua / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Paolo Maldini mindössze 16 napig volt az Olasz Labdarúgó Szövetség technikai igazgatója, miután nem egyezett az elképzelése a szövetségi kapitány személyével és közeljövőre vonatkozó struktúrával kapcsolatban az elnökével, Giovanni Malagóéval. Ebben a cikksorozatban arra vállalkozunk, hogy felfejtsük az évtizedek óta fennálló problémákat, elsőként azt, miért ilyen diszfunkcionális az olasz rendszer tetőtől talpig.

A zsinórban harmadik sikertelen vb-selejtező után vezetőségváltáson esett át az Olasz Labdarúgó Szövetség (FIGC). Technikai igazgatónak Paolo Maldinit nevezték ki, aki mindössze 16 nap után lemondott a tanácsadójával, Leonardóval együtt. Az okok eléggé ködösek, de a hivatalos verzió szerint a szövetség új elnökével, Giovanni Malagóval komoly konfliktusba kerültek a válogatott új szakvezetőjének személyét illetően.

Maldiniék jelöltje Andrea Pirlo lett volna, aki kapcsolatban áll egy orosz sportfogadási portállal, ami Malago szerint összeférhetetlenséget eredményez.

Ez még önmagában helytálló is lehetne, azonban a sajtó lényegében már tényként kezelte Pirlo kinevezését, amit a szövetségi elnök az utolsó pillanatokban elgáncsolt. Ami biztos, hogy Pirlo üzleti kapcsolatai nem voltak titkosak, így ez legfeljebb egy hivatalos fedősztori része lehet. Ha ez valóban kizáró ok lenne, akkor el se juthattak volna vele eddig a tárgyalások.

A változáshoz több kell, mint egy Maldini

Sajnos tényekre nem tudunk ezen a ponton túl hagyatkozni, de az olasz viszonyok ismeretében lehetnek elég erős sejtéseink. Az igazság vélhetően ugyanarra a problémára vezet vissza, ami részben az olasz futball idáig süllyedését eredményezte. Az egyes döntéshozók által elkövetett hibák és túlkapások sokkal inkább csak tünetei egy mélységes válságnak. Több évtizedes mulasztások egymásra rakódása, ami azt eredményezi, hogy a sportvezetők Malagóhoz hasonlóan csak védelmezik a status quót.

Ebben a cikksorozatban tehát arra vállalkozunk, hogy felfejtsük ezeket a kulcsproblémákat. A vizsgálat során azonban arra a szomorú igazságra derül majd fény,

hogy a gondok leginkább az olasz hagyományban, kultúrában és történelemben gyökereznek.

Ez azt is jelenti, hogy a változáshoz több kell, mint egy Maldini. Ebben az első részben az olasz szervezeti struktúrával foglalkozunk, ami meghatározza az egész rendszer hatékonytalan működését a pályán és azon kívül is.

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