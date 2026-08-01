Pezsgővel várta a Kékszalag győztese az utolsó hajót

Az utolsóként – a Magyar Vitorlás Szövetség honlapján szereplő eredménylista szerint 47 óra 59 perc 52 másodperces idővel – befutó Nauszikaa csapatát az abszolút győztes RSM legénysége pezsgővel fogadta a célban.

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Az idei Kékszalagra 458 hajó nevezett, hogy a csütörtöki 9 órás balatonfüredi rajtot követően Balatonkenese, Siófok és a Tihanyi-szoros érintésével, majd Keszthelynél fordulva a 48 órás szintidő alatt visszatérjen Balatonfüredre.

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Az 58. tókerülő verseny nehézségét nem az erős szél, hanem a hőség és a gyenge, változó irányú légmozgás adta. Nagy taktikai csatát hozott a futam, és végül a Vándor Róbert által vezetett RSM katamarán nyerte a Kékszalagot, amely bár nem vezetett végig, de valamennyi bójánál elsőként haladt át, majd a helycseréket követően a visszaúton Balatonszemesnél az élre állt, és már senki sem tudta megelőzni.

A hajó legénysége a harmadszor nyertes Vándor Róbert kormányos mellett Kalocsai Zsolt, Lange Péter, Bali István, Fekete András és Margitics Botond volt.

A Magyar Vitorlás Szövetség honlapján szereplő, elsődleges adatok szerint 250 hajó tudta teljesíteni a távot.