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Sport

Pezsgővel várta a Kékszalag győztese az utolsó hajót

Így köszöntötte a győztes RSM az utolsó Nauszikaa legénységét
Kekszalag.hu
Így köszöntötte a győztes RSM az utolsó Nauszikaa legénységét
24.hu
2026. 08. 01. 10:59
Így köszöntötte a győztes RSM az utolsó Nauszikaa legénységét
Kekszalag.hu
Így köszöntötte a győztes RSM az utolsó Nauszikaa legénységét
A Nauszikaa lett az utolsó hajó, amely a 48 órás szintidő alatt teljesíteni tudta az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj távját szombat reggel, közölték a verseny honlapján.

Az utolsóként – a Magyar Vitorlás Szövetség honlapján szereplő eredménylista szerint 47 óra 59 perc 52 másodperces idővel – befutó Nauszikaa csapatát az abszolút győztes RSM legénysége pezsgővel fogadta a célban.

 

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Az idei Kékszalagra 458 hajó nevezett, hogy a csütörtöki 9 órás balatonfüredi rajtot követően Balatonkenese, Siófok és a Tihanyi-szoros érintésével, majd Keszthelynél fordulva a 48 órás szintidő alatt visszatérjen Balatonfüredre.

Balatonfüred, 2026. július 30. A drónnal készült felvételen az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülQ vitorlásverseny mezQnye a rajt után Balatonfüred közelében 2026. július 30-án. MTI/Vasvári Tamás; Balatonfüred, 2026. július 30. A drónnal készült felvételen az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülQ vitorlásverseny mezQnye a rajt után Balatonfüred közelében 2026. július 30-án. MTI/Vasvári Tamás
Siófok, 2026. július 30. Vitorlások az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülQ vitorlásversenyen Siófok közelében 2026. július 30-án. MTI/Vasvári Tamás; Siófok, 2026. július 30. Vitorlások az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülQ vitorlásversenyen Siófok közelében 2026. július 30-án. MTI/Vasvári Tamás; Vitorlások az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülQ vitorlásversenyen Siófok közelében 2026. július 30-án.
Siófok, 2026. július 30. Csapattagok Takács Péter vitorlásán, a Szamuráj Jacken az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülQ vitorlásversenyen Siófok közelében 2026. július 30-án. MTI/Vasvári Tamás; Siófok, 2026. július 30. Csapattagok Takács Péter vitorlásán, a Szamuráj Jacken az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülQ vitorlásversenyen Siófok közelében 2026. július 30-án. MTI/Vasvári Tamás; Takács Péter vitorlása, a Szamuráj Jack az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülQ vitorlásversenyen Siófok közelében 2026. július 30-án.
6 fotó

Az 58. tókerülő verseny nehézségét nem az erős szél, hanem a hőség és a gyenge, változó irányú légmozgás adta. Nagy taktikai csatát hozott a futam, és végül a Vándor Róbert által vezetett RSM katamarán nyerte a Kékszalagot, amely bár nem vezetett végig, de valamennyi bójánál elsőként haladt át, majd a helycseréket követően a visszaúton Balatonszemesnél az élre állt, és már senki sem tudta megelőzni.

A hajó legénysége a harmadszor nyertes Vándor Róbert kormányos mellett Kalocsai Zsolt, Lange Péter, Bali István, Fekete András és Margitics Botond volt.

A Magyar Vitorlás Szövetség honlapján szereplő, elsődleges adatok szerint 250 hajó tudta teljesíteni a távot.

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