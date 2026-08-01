Győri balhé: Varga Barnabás magyar csapattársat kaphat Athénban

A sportnapilap információja szerint a 7-3-as összesítéssel elért továbbjutás ellenére komoly összetűzés történt a győri klubnál, ahol a hazai 1-1-es visszavágó szünetben Efraín Juárez vezetőedző lecserélte a csapatkapitányát, Vitális Milánt.

A lap szerint a felek között a meccset követően éles szóváltás alakult ki, amelynek az lett a vége, hogy a szakember jelezte, nem számít a magyar válogatott játékosra.

Vitális Milán could end up joining AEK Athens pic.twitter.com/h3uzhZHZzG — ETO FC Győr news (@ETOFCGyorNews) August 1, 2026

A középpályás az AEK Athén játékosa lehet, ahol az egykori ferencvárosi csatár, Varga Barnabás lehet a csapattársa. A hírt átvették a görög portálok is, Az Athletiko.gr címe már kész tényt közölt:

Vitális Milán az AEK-nél folytatja.

A Newsit.gr szerint „az AEK egy lélegzetvételnyire van Vitális megszerzésétől”, az Onsports azt is tudni véli, hogy a válogatott középpályás közel 2,5 millió euróba kerülhet.

A Nemzeti Sport megkereste az ETO FC-t, amely az írta válaszul:

Több érdeklődővel is tárgyalunk Vitális Milán kapcsán. Célunk, hogy biztosítsuk a játékos továbblépési lehetőségét, de természetesen reális és egyértelmű piaci értékelést várunk el. Bízunk mindhárom fél professzionális hozzáállásában a folyamat során.