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Győri balhé: Varga Barnabás magyar csapattársat kaphat Athénban

Vitális Milán, az ETO játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában játszott ETO FC - Víkingur Reykjavík visszavágó mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2026. július 14-én. A mérkőzés 2-2-es döntetlennel ért véget.
Krizsán Csaba / MTI
Vitális Milán
24.hu
2026. 08. 01. 17:04
Vitális Milán, az ETO játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában játszott ETO FC - Víkingur Reykjavík visszavágó mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2026. július 14-én. A mérkőzés 2-2-es döntetlennel ért véget.
Krizsán Csaba / MTI
Vitális Milán
Érdekes információt szellőztetett meg a Nemzeti Sport, amely szerint a luxemburgi Atert Bissen elleni Konferencia Liga-selejtezőt követően Efraín Juárez, az ETO FC edzője közölte, hogy a továbbiakban nem számít Vitális Milán játékára.

A sportnapilap információja szerint a 7-3-as összesítéssel elért továbbjutás ellenére komoly összetűzés történt a győri klubnál, ahol a hazai 1-1-es visszavágó szünetben Efraín Juárez vezetőedző lecserélte a csapatkapitányát, Vitális Milánt.

A lap szerint a felek között a meccset követően éles szóváltás alakult ki, amelynek az lett a vége, hogy a szakember jelezte, nem számít a magyar válogatott játékosra.

A középpályás az AEK Athén játékosa lehet, ahol az egykori ferencvárosi csatár, Varga Barnabás lehet a csapattársa. A hírt átvették a görög portálok is, Az Athletiko.gr címe már kész tényt közölt:

Vitális Milán az AEK-nél folytatja.

A Newsit.gr szerint „az AEK egy lélegzetvételnyire van Vitális megszerzésétől”, az Onsports azt is tudni véli, hogy a válogatott középpályás közel 2,5 millió euróba kerülhet.

A Nemzeti Sport megkereste az ETO FC-t, amely az írta válaszul:

Több érdeklődővel is tárgyalunk Vitális Milán kapcsán. Célunk, hogy biztosítsuk a játékos továbblépési lehetőségét, de természetesen reális és egyértelmű piaci értékelést várunk el. Bízunk mindhárom fél professzionális hozzáállásában a folyamat során.

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