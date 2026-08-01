Újra teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű

A műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően augusztus 1-jétől ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű G3 blokkja – olvasható a létesítmény hivatalos Facebook-oldalának friss posztjában, amely kiemeli, hogy

a közel 400 megawattos termelőkapacitás ezzel újra rendelkezésre áll a magyar villamosenergia-rendszer számára.

A G3 blokk július 29-i tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni, és a bejegyzés szerint az erőmű szakemberei a hiba észlelésétől kezdve folyamatosan dolgoztak a helyreállításon. A folyamatos műszaki és biztonsági ellenőrzések, valamint a sikeres próbaüzemet követően a G3 blokk augusztus 1-jén 16:45 órától ismét zavartalanul üzemel.

Az erőmű a bejegyzésben külön megköszönte a munkatársaknak és a szakmai partnereknek a gyors és összehangolt munkát, amelynek köszönhetően az egység a lehető legrövidebb időn belül, biztonságosan visszatérhetett a termelésbe.

Nem sokkal az erőmű bejelentését követően Magyar Péter is posztolt a közösségi oldalára, köszönetet mondva a javításban résztvevőknek, kiemelve, hogy a gyors munkának köszönhetően 3 nap után újra üzemel a Százhalombattán található erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent az országnak.