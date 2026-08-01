Velkey: A Tisza kezdettől fogva szigorú migrációs politikát képvisel

A magyar kormány minden körülmények között kiáll az illegális migrációval szemben és az Európai Unió, a schengeni övezet és Magyarország határainak szigorú védelme mellett

– jelentette be Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Velkey azt követően tett közzé egy rövid videót a Facebookon, hogy kiderült, Magyar Péter huszonegy uniós állam- és kormányfővel közös levélben sürgetett összehangolt európai fellépést és a belső határellenőrzések lehetséges visszaállítását a spanyolországi Ceutába betört 50 ezer fős migrációs hullám miatt.

Velkey közölte, a határsértők azóta elhagyták az uniós területnek számító exklávét, ám – mint mondta – mégis elfogadhatatlan, hogy a ceutai incidens megtörténhetett.

Üdvözöljük, hogy a legtöbb európai vezető belátta, hogy csak erős határvédelemmel, szigorú migrációs politikával védhetjük meg az Európai Unió biztonságát. A TISZA-kormány kezdettől fogva ezt képviseli

– mondta a tiszás államtitkár.