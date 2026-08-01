Újabb pofon Trumpnak: beismerték, hogy nem a vandálok és demokraták tették tönkre a kifestett Tükörmedencét

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma hivatalosan is beismerte, hogy a Donald Trump által forszírozott, 14 millió dolláros (14 milliárd forintos) washingtoni beruházás, amellyel kékre festették a Lincoln-emlékmű Tükörmedencéjét, kivitelezése elhamarkodott volt. és el is rontották a munkát.

A CNN tette közzé Jeanine Pirro, washingtoni főügyész beadványát, amelyben ejtették David Hearn volt olimpikon elleni büntetőeljárást. Hearn ellen azért indult eljárás, mert a medence megrongálásával vádolták. Az ügyészség szerint a 67 éves sportoló június 19-én szándékosan megrongálta az új szigetelőréteget.

A lap szerint a vád ejtése kínos beismerések mind Pirro, mind Trump számára, hiszen mindketten azt hangoztatják hetek óta nyilvános szerepléseiken, hogy a vandálok és a demokraták felelősek a a medence faláról leváló kék burkolatért, és az algavirágzásért, amely a zöldes árnyalatúvá változtatta vizet a főváros nevezetességnél.

Trump májusban rendelte el a Tükörmedence felújítását. A költséges munkák célja az volt, hogy medence intenzív kék színben pompázzon a július 4-i nemzeti ünnepen. A felújítás, amelyet eleve éles kritikák kísértek, rövidesen PR-katasztrófává vált, mert néhány hét után felszakadozott a festés, amely a burkolóanyaggal együtt nagy darabokban úszkált a medencében.

Komoly problémáink voltak a vandalizmussal a gyönyörű Lincoln-emlékmű Tükörmedencénél, amely a Washington-emlékmű és a Lincoln-emlékmű között található. … Tönkretették a medence körüli füvet, most is mindent megtettek, hogy kárt okozzanak. … Szégyen, hogy a radikális baloldali őrültek – valószínűleg Dumocats-tagok –, akik egész életüket azzal töltötték, hogy tönkretegyék országunkat, szabadon tehetik ezt most is. A rendőrség nyomoz

– írta vádaskodva néhány hete az elnök.

Egy nemrégiben végzett vizuális ellenőrzés során károkat találtak a Tükörmedencében, még annak közepén is, ahol egy vandál valószínűleg nem próbálná meg lefejteni a festést

– közölte most a főügyész, hozzá téve, hogy ennek fényében nehéz a széles körű károkat a vandalizmusnak tulajdonítani.