Gulácsi Péter spanyol csapattal egyezett meg – sajtóhír

A lipcseiek megerősítették, hogy a korábbi válogatott kapus jelenleg tárgyalásokat folytat egy másik klubbal, ezért nem utazik el az edzőtáborba.

A 36 éves Gulácsit – aki eddig 11 évet töltött Lipcsében – a spanyol Villarreallal hozták hírbe, olyannyira, hogy az átigazolási hírekben rendszerint jól értesült Fabrizio Romano szerint már meg is született a megállapodás.

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A Leipzig augusztus 29-én kezdi meg a Bundesliga 2026/27-es idényét, míg a Német Kupában augusztus 22-én lép pályára, előtte pedig két felkészülési találkozót vív: jövő szombaton az angol Leeds, 15-én pedig a bajnoki címvédő Bayern München lesz az ellenfele.