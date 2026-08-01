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Gulácsi Péter spanyol csapattal egyezett meg – sajtóhír

Peter Gulacsi (RB Leipzig) looks on during Matchday 30 1.Bundesliga: Eintracht Frankfurt and RB Leipzig at Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany on April 18 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Gulácsi Péter
24.hu
2026. 08. 01. 19:17
Peter Gulacsi (RB Leipzig) looks on during Matchday 30 1.Bundesliga: Eintracht Frankfurt and RB Leipzig at Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany on April 18 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Gulácsi Péter
Gulácsi Péter nem utazik el az RB Leipzig labdarúgócsapatával az ausztriai felkészülési edzőtáborba.

A lipcseiek megerősítették, hogy a korábbi válogatott kapus jelenleg tárgyalásokat folytat egy másik klubbal, ezért nem utazik el az edzőtáborba.

A 36 éves Gulácsit – aki eddig 11 évet töltött Lipcsében – a spanyol Villarreallal hozták hírbe, olyannyira, hogy az átigazolási hírekben rendszerint jól értesült Fabrizio Romano szerint már meg is született a megállapodás.

 

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A Leipzig augusztus 29-én kezdi meg a Bundesliga 2026/27-es idényét, míg a Német Kupában augusztus 22-én lép pályára, előtte pedig két felkészülési találkozót vív: jövő szombaton az angol Leeds, 15-én pedig a bajnoki címvédő Bayern München lesz az ellenfele.

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Évekig a magyar labdarúgó-válogatott első számú kapusának számított, ám ezúttal nem a vasárnapi, Írország elleni világbajnoki selejtező miatt tartózkodik Budapesten Gulácsi Péter.
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