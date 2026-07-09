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Foci foci vb 2026

A marokkói kapitány nagyon rossz hírt kapott a vb-negyedöntő előtt

foci vb 2026 franciaország marokkó negyeddöntő iszmael szaibari
Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 09. 08:31
foci vb 2026 franciaország marokkó negyeddöntő iszmael szaibari
Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Házi gólkirálya nélkül készül Marokkó a Franciaország elleni vb-negyeddöntőre.

Csütörtökön kezdődnek a negyeddöntők a világbajnokságon, magyar idő szerint 22 órától Franciaország és Marokkó csap össze.

A két csapat négy éve az elődöntőben találkozott egymással, akkor a franciák Theo Hernández és Randal Kolo Muani góljaival nyertek 2-0-ra.

A fogadóirodáknál most is Didier Deschamps csapata az esélyesebb, az Opta szuperszámítógépe egyenesen a torna legnagyobb favoritjának tartja a franciákat.

Nem javítja a négy éve negyedik helyezett marokkói válogatott esélyeit, hogy a három találatával a csapat házi gólkirályának számító Iszmael Szaibari nem játszhat a negyeddöntőben.

A torna alatt a PSV-től a Bayernhez szerződött támadó már az első ivószünet előtt lesántikált a Kanada elleni nyolcaddöntőben, és az MRI-vizsgálat megállapította, hogy a húzódása miatt ki kell hagynia a negyeddöntőt.

Gólok a csoportkörben és továbbjutást érő tizenegyes

A 25 éves Szaibari a brazilok ellen a vezetőgólt szerezte meg, a skótok ellen ő döntötte el a meccset, majd Haiti ellen ő egyenlített 1-2-es állásnál. A csoportkör óta nem jegyzett gólt, de a Hollandia elleni tizenegyespárbajban ő lőtte tovább a csapatát. Kanada ellen Szufian Rahimi állt be Szaibari helyére, és várhatóan ő kezd majd csütörtök este is.

A 22 órakor kezdődő találkozót folyamatosan frissülő online tudósításban közvetítjük az oldalunkon.

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