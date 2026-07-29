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Loic Nego csapata két piros lap után tizenegyesekkel esett ki a BL-selejtezőben

Omonia Nicosia
24.hu
2026. 07. 29. 21:49
Omonia Nicosia
Loic Nego csapata, az Omonia Nicosia tizenegyesekkel esett ki a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de csak magát okolhatja.

A magyar hátvéd még a párharc első meccsén kapott piros lapot, így kihagyta a Kairat Almati elleni visszavágót, ami nem is alakulhatott volna rosszabbul a ciprusi együttesnek. Negóhoz hasonlóan ugyanis Andronikos Kakoullis durva belépő miatt kiállítás sorsára jutott a 26. percben, nem sokkal később pedig gólt is lőttek a kazahok.

Ezzel 1-1-re állt a párharc, ráadásul nem változott az eredmény 90 perc alatt, így aztán még kétszer tizenötöt kellett emberhátrányban játszania az Omoniának. Tetézte a kínokat, hogy Senou Coulibaly megkapta a második sárga lapját a 111. percben, vagyis kilenc fővel fejezte be a ciprusi bajnok a meccset.

Innen nézve bravúros, hogy tizenegyesekig eljutott az Omonia, ám ebben a kazahok jobbnak bizonyultak. A hetedik pár döntötte el a továbbjutást, a Kairat folytathatja BL-menetelését, míg Negóék az Európa Liga selejtezőjébe kerültek.

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