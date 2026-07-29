Zelenszkij és Tusk találkoztak, hogy rendezzék a kapcsolatokat

Megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerdán Lublinban, elsősorban az ukrán államfő közelmúltbeli egyesült államokbeli tárgyalásairól – közölte a lengyel miniszterelnöki hivatalra hivatkozva a TVP Info lengyel hírportál.

A tárgyalás előtt Szerhij Nikiforov, az ukrán elnöki hivatal sajtótitkára az Unian ukrán hírügynökség szerint arról számolt be, hogy a megbeszélésen egyebek mellett a kapcsolatok rendezéséről, a Lengyelországban élő ukránok elleni gyűlölet-bűncselekményekre való reagálásról, a védelmi együttműködésről és az amerikai látogatás nyomán az európai partnerekkel való egyeztetésről lesz szó.

A TVP Info hangsúlyozta: ez volt az első alkalom, hogy az ukrán elnök Lengyelországba látogatott, miután a két ország közös történelmi múltja körül kialakult vita nyomán visszavonták Fehér Sas-érdemérmét.

(MTI)