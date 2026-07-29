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Belföld

Olyan alacsony a Duna, hogy előbukkant belőle egy autó

Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság / FB
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 29. 20:49
Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság / FB
Szobnál találták meg.

A Duna alacsony vizállása miatt felszínre került Szobnál egy feltehetőleg személyautó kereke. Riasztott szerek : Mikola I. , Nagymaros ÖTE, Harcsa, III. ker. Műszaki Mentő, Rendőrség, Mentők. A búvárok megkötötték a járművet, a műszaki mentő csörlőjével ki lett vontatva a partra, rendőrségnek átadásra került. A járműből kb. 50-60 db géb lett visszadobálva a Dunába.

– írja a Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság és a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Facebookon. 

A Duna alacsony vízszintjéről itt írtunk részletesen. 

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