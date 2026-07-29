Olyan alacsony a Duna, hogy előbukkant belőle egy autó

A Duna alacsony vizállása miatt felszínre került Szobnál egy feltehetőleg személyautó kereke. Riasztott szerek : Mikola I. , Nagymaros ÖTE, Harcsa, III. ker. Műszaki Mentő, Rendőrség, Mentők. A búvárok megkötötték a járművet, a műszaki mentő csörlőjével ki lett vontatva a partra, rendőrségnek átadásra került. A járműből kb. 50-60 db géb lett visszadobálva a Dunába.