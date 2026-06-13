2026-os fifa-világbajnokságfoci vb 2026katari válogatottlabdarúgás
Foci foci vb 2026

A végén jött a sokk: véleményes góllal vezetett Svájc, de Katar megmentett egy történelmi pontot

Breel Embolo tizenegyesből szerzett gólt Katar ellen.
Fran Santiago/Getty Images
Breel Embolo tizenegyesből szerzett gólt Katar ellen.
admin Futó Csaba
2026. 06. 13. 20:53
Breel Embolo tizenegyesből szerzett gólt Katar ellen.
Fran Santiago/Getty Images
Breel Embolo tizenegyesből szerzett gólt Katar ellen.

A B csoport toronymagas esélyese, Svájc nagy szenzációt okozva csak 1-1-es döntetlent játszott Katarral a labdarúgó-világbajnokságon.

Kis híján meglepetéssel indult a San Franciscóban, helyi idő szerint délben játszott mérkőzés, ugyanis az idei meccsein góltalan Katarnak már a második percben volt egy nagy helyzete, de védeni tudott a kapus. Innentől kezdve Murat Yakin csapata átvette az irányítást, ahogy az várható volt, három helyzete is volt az európai válogatottnak, majd Abunada tarolta le Freulert, ami tizenegyest ért – más kérdés, hogy úgy tűnt, lesen kapta a svájci a labdát, a VAR azonban nem lépett közbe. A büntetőt Embolo értékesítette, akinek korábban megtagadták a beutazását az Egyesült Államokba, de végül megkapta a vízumot.

A játék képe alapján a folytatásban csak az volt a kérdés, hogy mekkora különbséggel nyer Svájc, azonban a befejezésekkel gondjai voltak a csapatnak. Erre kis híján rá is faragott, de a 43. percben Kobel bemutatott egy bravúrt, így megőrizte a minimális előnyt.

A második félidő nem hozott nagy változást: Svájcnál volt a labda, meg is voltak a csapat helyzetei, bár ezek visszafogottabbak voltak, mint az első 45 percben, a helyzetkihasználással viszont továbbra is gondok voltak. Sokat elmond a meccs képéről, hogy az eseményeket sokszor síri csendben figyelő közönség a 75. percben láthatta a második félidő első katari lövését.

Mivel a Yakin-csapat nem zárta le a mérkőzést, így az a hajráig nyílt maradt. Amikor már úgy tűnt, behúzza ezt a szűk győzelmet Svájc,  akkor Boualem Khoukhi a 94. percben a kapuba fejelt, így történelmi pontot szerzett Katar. A csoport másik meccsén Kanada és Bosznia-Hercegovina egy nappal korábban szintén 1-1-et játszott.

Jún. 13. Június 13. 21:00
SAN FRANCISCO Levi's Stadium
QAT Katar
1:1
SUI Svájc
B CSOPORT
közvetítés
Mahmoud Abunada
Abunada
15
Breel Embolo
Embolo
16
Jassem Gaber
Jassem
22
Denis Zakaria
Zakaria
41
Ayoub Al Oui
Ayoub
59
Ahmed Fathi
A. Fathy
59
Jassem Gaber
Jassem
59
Karim Boudiaf
Karim
59
Yusuf Abdurisag
Yusuf
59
Ahmed Alaaeldin
Alaaeldin
59
Dan Ndoye
Nodye
64
Johan Manzambi
Manzambi
64
Michel Aebischer
Aebischer
65
Fabian Rieder
Rieder
65
Assim Madibo
Madibo
77
Mohamed Al Mannai
Manai
77
Ruben Vargas
Vargas
78
Zeki Amdouni
Amdouni
78
Edmilson Junior
Edmilson Jr.
87
Hassan Al Haydos
Alhaydos
87
Ricardo Rodriguez
Rodriguez
88
Miro Muheim
Muheim
88
Remo Freuler
Freuler
88
Ardon Jashari
Jashari
88
Boualem Khoukhi
Khoukhi
93
4-3-3
3-4-2-1
Mahmoud Abunada Abunada 1
Ayoub Al Oui Ayoub 13
Pedro Miguel Carvalho Deus Correia Pedro 2
Boualem Khoukhi Khoukhi 16
Homam Ahmed Al Amin Homam 14
Jassem Gaber Abdulsallam Jassem 5
Assim Omer Al Haj Madibo Madibo 23
Gueye Seydinaissa Laye Gueye 4
Edmilson Junior Paulo da Silva Edmilson Jr. 8
Yusuf Abdurisag Yusuf Yusuf 15
Akram Hassan Afif Afif 11
Gregor Kobel Kobel 1
Denis Lemi Zakaria Lako Lado Zakaria 6
Nico Elvedi Elvedi 4
Manuel Obafemi Akanji Akanji 5
Dan Ndoye Nodye 11
Remo Freuler Freuler 8
Granit Xhaka Xhaka 10
Ricardo Ivan Rodriguez Araya Rodriguez 13
Michel Aebischer Aebischer 20
Ruben Vargas Vargas 17
Breel Donald Embolo Embolo 7
Kapcsolódó
Megvan a vb első meglepetése, a kabalák fogtak el egy dílert – élő hírfolyam a foci-vb harmadik napjáról
Itt az első igazán zsúfolt játéknap a labdarúgó-világbajnokságon, kövesse híreinket!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Három szuperfavorit, rengeteg sötét ló: rangsoroltuk a vb mind a 48 válogatottját

Friss

Népszerű

Összes
Foci-vb: Brazília – Marokkó (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik