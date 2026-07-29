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Végleg megszűnt Baggio, Pirlo és Guardiola egykori klubja

végleg megszűnt a brescia calcio roberto baggio pep guardiola andrea pirlo
JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP
A régi szép idők, amikor még Baggio (jobbra) volt a Brescia csapatkapitánya.
24.hu
2026. 07. 29. 14:57
végleg megszűnt a brescia calcio roberto baggio pep guardiola andrea pirlo
JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP
A régi szép idők, amikor még Baggio (jobbra) volt a Brescia csapatkapitánya.
A tavalyi licencmegvonás után végérvényesen megszűnt a 114 évig működött Brescia Calcio, amelyben olyan neves futballisták játszottak, mint Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Josep Guardiola vagy Mario Balotelli.

Az északolasz város bírósága kedden rendelte el az egyesület felszámolását, amelynek válsága egy éve kezdődött el azzal, hogy nem kapott versenyengedélyt a harmadosztályban való induláshoz. A szövetség (FIGC) akkori indoklása szerint Massimo Cellino klubelnök nem teljesítette a szükséges anyagi kötelezettségeket.

Évek óta tartott a lejtmenet

Előzőleg a 2024/2025-ös szezonban másodosztálybeli Bresciát a FIGC gazdasági vétségek és elmaradt fizetések miatt pontlevonással sújtotta, majd a húszmillió eurós adósságot felhalmozott csapat – miután 2020-ban távozni kényszerült az élvonalból – a Serie B-ből is kiesett.

Az 1911-ben alapított és tavaly óta működésképtelen klub kék-fehér mezét – Baggio, Pirlo, Guardiola és Balotelli mellett – olyan kiváló futballisták is magukra húzták, mint Gheorghe Hagi, Luca Toni és Alessandro Altobelli.

Vass Ádám, Varga Roland és Feczesin Róbert személyében magyar légiósai is voltak a klubnak.

A lombardiai városban ugyanakkor már nagy terveket szövöget egy tavaly alapított klub: az Union Brescia jelenleg a Serie C-ben szerepel, és célja a másodosztályba való feljutás. Egyelőre nem tudni, hogy a történelmi Brescia Calcio névnek mi lesz a sorsa.

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