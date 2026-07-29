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„A világbajnokság nem lehet eladó, a FIFA elnökének befektetése” – Infantino ellen fordultak az európai ligák

Gianni Infantino a Mexikó-Anglia vb-mérkőzésen.
CARL DE SOUZA / AFP
Gianni Infantino a Mexikó-Anglia vb-mérkőzésen.
24.hu
2026. 07. 29. 19:42
Gianni Infantino a Mexikó-Anglia vb-mérkőzésen.
CARL DE SOUZA / AFP
Gianni Infantino a Mexikó-Anglia vb-mérkőzésen.
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke azt tervezi, hogy a világbajnoság kereskedelmi jogából részesedést ad el magánbefektetőknek, írta a Financial Times. A hír óriási ellenállásba ütközött.

Infantino terve szerint a FIFA ezzel a lépéssel több mint négymilliárd dolláros bevételre tenne szert, kedden pedig közölte, hogy a JPMorgan bankáraival együttműködve akár már idén 4,2 milliárd dollárt kívánnak bevonni külső befektetőktől egy új társaságba. Ez lenne az úgynevezett FIFA Forward Enterprise (FFE), amelynek többek között tagja lenne Donald Trump vejének testvére is.

A hírtől nagyon kiakadtak a szurkolók, de látványos ellenállásba ütközött Európában is. Az európai szövetség (UEFA) közleményt adott ki, amely határozottan ellenezte a lépést, de az európai profi labdarúgó-bajnokságokat tömörítő szervezet, a European Leagues is azt közölte, hogy nem támogatják az ötletet.

A világbajnokság nem lehet eladó. Nem a FIFA elnökének magántőke-befektetése. Értékét nap mint nap azok a bajnokságok, klubok, játékosok és szurkolók teremtik meg, akiknek ebben a kérdésben nincs beleszólásuk és szavazati joguk. Az európai bajnokságok határozottan elutasítják ezt a javaslatot

– áll a közleményben.

A szervezet szerint ez aa lépés veszélyeztetné a sportág hosszú távú működését, ezért a futball vezetőinek közösen kell fellépniük a terv ellen, hogy a következő generációk számára is fenntartható és értékeiben megőrzött sport maradjon.

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