SLAPP: civileket, közéleti influenszereket lehetetlenítettek el ezzel módszerrel a NER-ben, a Tisza mégsem néz a valódi probléma mögé

Magyarországon eddig gond nélkül lehetett sokszor teljesen megalapozatlan, értelmetlen pereket aggatni újságírók, különböző civilek, aktivisták nyakába, amelyekből aztán csak rengeteg pénz, idő és energia árán lehetett kikeveredni

– mondja a 24.hu-nak Báthory Róbert oknyomozó újságíró, aki a Szabad Európánál dolgozott, amikor a NER végnapjaiban egy SLAPP-per célkeresztjébe került. A SLAPP-ek (Strategic Lawsuits Against Public Participation) olyan büntetőperek vagy polgári eljárások, amelyeket közéletben aktív személyek – újságírók, civilek, aktivisták, jogvédők – ellen indítanak jelentős politikai vagy gazdasági hatalommal rendelkező személyek, vállalatok.

A Tisza-kormány egy új igazságügyi törvénytervezetben fellépne a SLAPP-módszer ellen. Átvennék az Európai Bizottság irányelvét, ami lehetővé teszi, hogy a nyilvánvalóan SLAPP-ügyeket a bíróságok az eljárás korai szakaszában elutasítsák, illetve a bizonyítás terhét, az eljárás költségeit az eljárást indítókra hárítsák, hiszen

ezek a keresetek már a beadás pillanatában is csak azt a célt szolgálják, hogy hatalmi helyzetben lévők az igazságszolgáltatást kihasználva gátat vessenek bizonyos információk napvilágra kerülésének, megfélemlítsék vagy akár anyagilag ellehetetlenítsék kritikusaikat, újságírókat, civil jogvédőket

– írja Görög Márta minisztériuma.

SLAPP-perekben érintettek azt mondják: „nagy fellélegzést jelent a civileknek, újságíróknak, hogy a kormány foglalkozik a problémával”.

Vissy Beatrix, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Közéleti Részvételi Programjának szenior szakértője szerint is nagyon fontos előrelépés, hogy végre megkezdődött az irányelv átültetése. Az viszont baj, hogy a most közzétett tervezetből úgy tűnik, a kormány csak ki akarja pipálni a feladatát azzal, hogy teljesíti az Európai Unióból érkező jogharmonizációs kötelezettséget, viszont nem akar érdemben választ adni arra a szabadságjogokat fenyegető jelenségre, amit Magyarországon a SLAPP-eljárások jelentenek.

Szajbély Katalin, a Magyar Helsinki Bizottság Emberi Jogi Tanácsadó irodájának jogi vezetője lapunknak elmondta: sok olyan ügy is volt az elmúlt 16 évben, amikor a pereskedés helyett más eszközzel torolta meg a hatalom azt, amikor különféle bátor civilek felléptek a hatalom ellen, kinyilvánították a véleményüket közérdekű ügyekben.

„Ott motoszkál a fejedben, hogy basszus, ezért a legrosszabb esetben három év börtön is járhat”