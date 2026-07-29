balesetelektromos rollerroller
Belföld

Bukósisakban is eszméletét vesztette egy tinédzser a Veszprém megyei rollerbalesetben

24.hu
2026. 07. 29. 11:45
Súlyos fejsérüléssel, eszméletlen állapotban szállítottak kórházba a mentők egy tizenéves fiút Veszprém megyében, miután társával együtt nagy sebességgel leestek egy elektromos rollerről.

Az Országos Mentőszolgálat szerdai beszámolója szerint a két tizenéves a napokban közlekedett az elektromos járművel Veszprém megyében. A posztban azt írják, hogy a fiatalok egyszerre utaztak a rolleren egy lejtőn lefelé haladva, amikor nagy sebességnél hirtelen elvesztették az uralmukat a jármű felett, és hatalmasat estek. A mentésirányítás több egységet is a helyszínre riasztott.

A helyszíni vizsgálatok során megállapították, hogy az egyik fiú – bár bukósisakot viselt – súlyos fejsérülést szenvedett és több percre elvesztette az eszméletét.

A társa könnyebb sérülésekkel úszta meg az esetet. A mentők a helyszíni ellátást követően mindkét fiatalt stabil állapotban vitték kórházba.

Rengeteg a rolleres baleset

Az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt az elektromos rollerekkel összefüggő balesetek száma Magyarországon. A mentőszolgálat adatai alapján az év első felében a gyerekeket érintő rollerbalesetek száma csaknem megduplázódott az előző év azonos időszakához képest. Nemrég egy másik eset is ráirányította a figyelmet a kiskorúak eszközhasználatára: a balatonboglári Platán strandon egy 12 éves fiú okozott súlyos gyalogosgázolást a járművével, az elütött asszonyt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter korábban arra figyelmeztetett, hogy a rolleres balesetek számossága és súlyossága miatt indokolt a vonatkozó KRESZ-szabályok felülvizsgálata. A kormány a napokban egyebek mellett erről is társadalmi egyeztetést indított, amelynek keretében javaslatot tettek az e-rollerek teljesítmény szerinti kategorizálására, valamint a kis teljesítményű eszközök használatának korhatárhoz kötésére is.

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