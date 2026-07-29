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A Fradira lengyel, a Lokira dán, az ETO-ra lett csapat vár, ha továbbjut

Górnik Zabrze-Fenerbahce BL-selejtező.
Jakub Porzycki/Anadolu via Getty Images
Górnik Zabrze-Fenerbahce BL-selejtező.
24.hu
2026. 07. 29. 22:46
Górnik Zabrze-Fenerbahce BL-selejtező.
Jakub Porzycki/Anadolu via Getty Images
Górnik Zabrze-Fenerbahce BL-selejtező.
Eldőlt, hogy a magyar labdarúgócsapatokra melyik klubok várnak, ha továbbjutnak az európai kupák selejtezőjében.

A Paksra vár a legnehezebb feladat, mivel úgy utazik Görögországba, hogy a hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereséget kellene ledolgoznia a Panathinaikosz ellen. Amennyiben ez sikerülne, a CSZKA 1948 Szófia vár Bognár György együttesére a Konferencia Ligában. A Riga FC már kedden elintézte a Vardart 5-2-re, így az ETO-ra a lett bajnok vár, hacsak el nem baltázza 6-2-es előnyét a Bissen otthonában.

Ugyancsak ebben a sorozatban szerepel a Debrecen, amely 1-0-s előnnyel utazik Jerevánba a Pjunyik ellen. Továbbjutás esetén a dán FC Köbenhavn  következő kihívó, miután 2-1-re legyőzte hazai pályán az ukrán Polisszja Zsitomirt szerdán.

Az Európa Ligában is eldőlt, melyik csapattal találkozik a Ferencváros és a Twente párharcának győztese. A Bajnokok Ligájában ugyanis a Fenerbahce 1-1-es döntetlennel is továbbjutott, a kieső Górnik Zabrze pedig várhatja, hogy az első meccset 2-1-re nyerő Fradi, vagy a holland rivális vár rá. Kiesés esetén a Dunaszerdahely-Velez Mostar győztese lesz az FTC ellenfele, de ezt a mérkőzést csütörtökön rendezik.

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