146 milliót csaltak ki telefonon egy 64 éves asszonytól

Banki ügyintézőnek és rendőrnek adták ki magukat, majd a pénzének biztonságára hivatkozva vették rá áldozatukat többmilliós tranzakciókra – olvasható a police.hu-n.

Az eset röviden:A 64 éves csömöri nő július végén kapott egy telefonhívást. A vonal másik végén jelentkező ismeretlen a bankja ügyintézőjeként mutatkozott be, és azt állította, hogy veszélybe került a bankszámláján lévő összeg, ezért annak megóvása érdekében sürgősen intézkednie kell. A hívásba később egy másik személy is bekapcsolódott, aki rendőrként megerősítette a korábban elhangzottakat – írja a rendőrségi portál.

Ezután a telefonálók arra vették rá a sértettet, hogy azoknál a pénzintézeteknél, ahol számlával rendelkezik, hajtson végre átutalások az utasításaik szerint. A nő bízott bennük, és végrehajtotta a kért banki tranzakciókat. Mire kiderült, hogy bűncselekmény áldozatává vált, a közel 146 millió forint már eltűnt.

Az ügyben csalás bűntette miatt indult eljárás.