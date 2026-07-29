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Belföld

Magyar Péter: Ma éjféltől harmadfokú hőségriasztás lép életbe, energiakorlátozás jöhet

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 07. 29. 19:18
Mohos Márton / 24.hu

A következő napokban hőségkupola alakulhat ki Magyarország felett, ezért ma éjféltől újra harmadfokú hőségriasztás lép majd életbe – jelentette be szerdán kora este Magyar Péter.

A kormányfő elmondta, hogy a magas hőmérséklet eredménye a tartós aszály, „és a folyóink tartósan alacsony vízállása” is. Itt felidézte, hogy a Duna vízszintje Paksnál mínusz 118 centi, ezért le kellett állítani a Paksi Atomerőmű egyik blokkját. Magyar hangsúlyozta, hogy nincs szó üzemzavarról, ez tervezett leállítás volt.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy Magyarország villamosenergia- ellátása nincs veszélyben, ugyanakkor a kormánynak van terve arra nézve, hogy mely nagyfogyasztóknál lehetséges majd átmenetileg csökkenteni a villamosenergia-fogyasztást. Azt azonban leszögezte: „kórházak és más közszolgáltatások nem szerepelnek az esetleges korlátozásra kerülő fogyasztók közt.”

A lakosságot takarékos használatra kérte a kormányfő, és azt kérte, hogyha lehetséges és módjukban áll, akkor strukturálják át a fogyasztást, és nappal többet, este kevesebbet fogyasszanak. Egyes településeken felkészülnek a lajtoskocsi által biztosított ivóvíz ellátásra is.

Beszámoltunk róla korábban: holnaptól országszerte 30 fok felett lesz, ám hétvégén akár 40 fok is lehet a napi csúcshőmérséklet.

A Népegészségügyi Központ azt kéri, hogy mindenki figyeljen a rendszeres folyadékpótlásra, kerülje a tűző napot, és lehetőleg csak a reggeli vagy az esti órákban sportoljon.

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