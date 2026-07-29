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Zebrán gázoltak el teherautóval két 16 éves lányt Sárváron – videóval

admin Kolontár Krisztián
2026. 07. 29. 12:08

Zebrán gázoltak el két 16 éves lányt Sárváron. A balesetben az egyik lány súlyos, a másik pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A Szombathelyi Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt állítja bíróság elé a teherautót vezető férfit.

A Vas Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a a sofőr úgy közelítette meg a zebrát a városban, hogy nem vette észre, hogy azon már megkezdte az áthaladást a két lány, akiket elütött. Az egyik lány súlyos, a másik könnyű sérülést szenvedett.

A baleset azért következett be, mert a sofőr megszegte a KRESZ egyik alapvető rendelkezését, azaz a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a gyalogosnak nem adott elsőbbséget. Az ügyészség pénzbüntetést és közúti járművezetéstől eltiltást kért a gázolóra.

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