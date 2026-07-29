Nagy erővel verte, majd ráállt az áldozata mellkasára, és halálra taposta

Letartóztatta a Szombathelyi Járásbíróság azt az 59 éves helyi férfit, aki halálra vert egy férfit Szombathelyen, az egyik Szent Gellért utcai lakásban. A Szombathelyi Törvényszék közleménye szerint a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy szombat este nagy erővel bántalmazott egy férfit úgy, hogy a lakás egyik szobájában a földön, a hátán fekvő áldozat mellkasára állt, s azon teljes testsúlyával taposó mozdulatokat tett.

A bántalmazás következtében fellépő gyors belső vérzés az áldozat halálához vezetett. A halált okozó testi sértéssel gyanúsított férfi részletes beismerő vallomást tett a kihallgatása során.

Az ügyész tudomásul vette a végzést, míg a gyanúsított és a védője bűnügyi felügyelet-elrendelése érdekében fellebbezett.