bűnügyszombathelyhalált okozó testi sértés
Belföld

Nagy erővel verte, majd ráállt az áldozata mellkasára, és halálra taposta

admin Kolontár Krisztián
2026. 07. 29. 14:36

Letartóztatta a Szombathelyi Járásbíróság azt az 59 éves helyi férfit, aki halálra vert egy férfit Szombathelyen, az egyik Szent Gellért utcai lakásban. A Szombathelyi Törvényszék közleménye szerint a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy szombat este nagy erővel bántalmazott egy férfit úgy, hogy a lakás egyik szobájában a földön, a hátán fekvő áldozat mellkasára állt, s azon teljes testsúlyával taposó mozdulatokat tett.

A bántalmazás következtében fellépő gyors belső vérzés az áldozat halálához vezetett. A halált okozó testi sértéssel gyanúsított férfi részletes beismerő vallomást tett a kihallgatása során.

Az ügyész tudomásul vette a végzést, míg a gyanúsított és a védője bűnügyi felügyelet-elrendelése érdekében fellebbezett.

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