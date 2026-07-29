Világbajnoki címet nyert a magyar női kardcsapat

A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású csapat az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után a címvédő franciákat is lenyomta, így jutott be a döntőbe.

A finálét Battai indította, 5–2-re kikapott Pan Csi-miaótól, majd Spiesz se tudott változtatni a mérkőzés menetén, 5–1-re maradt alul Zsao Hszüe-jivel szemben.

Szűcs hatalmas fordítása nagyon kellett

Szűcs viszont parádésan vívott: 12–3-ra verte a menet közben egyre inkább elbizonytalanodó Csang Hszin-jit, ezzel fordított (15–13).

Spiesz megdolgozott azért, hogy 5–5-re hozza Pan elleni párharcát, aztán Battai lendületbe jött a Csang helyére beállt Vej Csia-jivel szemben, 5–2-vel növelte az előnyt. Szűcs viszont kicsit megtorpant: 8–5-ös vereséget szenvedett Zsaótól, pedig közben úgy tűnt, akár 5–5-re is kihozhatja ezt az asszót. 29–28-as állásnál a magyar vívó fegyvert cserélt, hogy összeszedje magát, végül sikerült előnnyel lezárni a párharcot (30–28).

Az egyéniben bronzérmes Battai volt a befejezőember

Visszaállt Csang, de ez nem bizonyult jó húzásnak kínai szempontból, mert ismét kikapott, ezúttal a határozottan akciózó Spiesztől, 5–2-re. Az utolsó előtti párban Szűcs már 38–30-ra vezetett Pan ellen, majd 40–36-nál adta át a stafétát a befejezőembernek, az egyéniben pár napja bronzérmet nyerő Battainak.

Bár az első két tust Zsao adta, Battai 43–38-ra elhúzott, és végül 44–41-nél bevitte a mindent eldöntő találatot.

A magyar csapat így 2022 és 2023 után harmadszor győzött.

Ez az idei vb harmadik magyar érme

Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzéremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban. A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban Battai mellett a tőröző Dósa Dániel lett bronzérmes.