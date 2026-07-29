Egyetlen éjszakára 6,5 millió fizettek ki Szijjártó Péternek egy katari luxusszállodába

Egyetlen napra 6 és fél millió forint közpénzt fizettek ki Szijjártó Péter luxushotelére Katarban a Foci világbajnokság alatt – tudta meg az RTL Híradó.

Szállt meg a korábbi külügyminiszter Ghánában is 4 millió forintért (két éjszaka), illetve Amerikában 3 millió forintért, illetve Törökországban 2 millióért.

Mindösszesen ez több mint 15,5 millió forintnyi közpénzbe került.

Nem luxus, amit csinálok, elmegyek, hogy dolgozzak

– mondta Szijjártó Péter korábban. A volt külgazdasági és külügyminiszter korábban azt mondta, nem poénból utazik, nem szórakozás, amit csinál.

A Külügyminisztérium vizsgálja, hogy van-e valakinek büntetőjogi felelőssége.