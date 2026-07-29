napi szummahírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026.07.29.

Horváth Júlia / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 29. 21:41
Horváth Júlia / 24.hu
A hőség a legkegyetlenebb béklyó.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Olyan alacsony a Duna, hogy előbukkant belőle egy autó
Műholdképeken mutatjuk, hogy száradt ki a Dunakanyar egy év alatt
Bukósisakban is eszméletét vesztette egy tinédzser a Veszprém megyei rollerbalesetben
Budapesttől Vácig biciklizett a Duna kiszáradt medrében a Kerékpárosklub elnöke
Interjú Gáncsos Andrással 2026. június 8-án az MLSZ Székházban.
Nem az a jó út, ha az edzők az új Szoboszlait keresik – nem 10 évesen dől el, kiből lesz klasszis
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik