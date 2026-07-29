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A nap legfontosabb hírei – 2026.07.29.
Horváth Júlia / 24.hu
Horváth Júlia / 24.hu
A hőség a legkegyetlenebb béklyó.
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