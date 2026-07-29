Műholdképeken mutatjuk, hogy száradt ki a Dunakanyar egy év alatt

Történelmi aszály sújtja a Dunát, amelynek budapesti szakaszán a mérések kezdete óta nem volt ilyen alacsony a vízállás. A jelenség persze nemcsak a fővárosban, hanem az észak-magyarországi Dunakanyarban is tetten érhető – írja a National Geographic az Európai Unió földfigyelő Copernicus-programjának közleménye alapján.
Az alacsony vízállás a hajózást és a folyami turizmust is befolyásolta: az észak-magyarországi városokba irányuló városnéző járatokat július közepe óta szüneteltetik.
A Copernicus Sentinel-2 műholdak által 2025. július 14-én és 2026. július 25-én rögzített képek jól szemléltetik azt, hogy miért volt erre szükség, ahogy azt is, hogy egyetlen év alatt mennyit változott a folyó.
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Emberemlékezet óta nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása – fotókon a folyó történelmi mélypontja
Történelmi mélypontot ért el a Duna vízszintje több magyarországi szakaszon, a napokban Budapesten is megdőlt a negatív rekord. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adatai szerint július 29-én reggel már csak 27 centiméter volt a folyó vízállása a fővárosnál, augusztus első napjaira pedig még alacsonyabb, 24 centiméteres vízállást vetítenek előre.