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„Az én időm lejárt” – Neymar megerősítette, hogy visszavonult a válogatottságtól

Neymar az Universidad Central elleni meccsen.
NELSON ALMEIDA / AFP
Neymar az Universidad Central elleni meccsen.
24.hu
2026. 07. 29. 19:17
Neymar az Universidad Central elleni meccsen.
NELSON ALMEIDA / AFP
Neymar az Universidad Central elleni meccsen.
A brazil csúcstartó Neymar bejelentette egy vegyes zónában adott nyilatkozatban, hogy visszavonult a válogatottságtól.

A Santos 34 éves támadója az ecuadori Universidad Central elleni Copa Sudamericana-mérkőzése után állt az újságírók rendelkezésére. Itt lépett oda hozzá Lucas Musetti, aki rákérdezett egyenesen a válogatottság kérdésére. Neymar határozottan válaszolt.

Az én időm a válogatottnál lejárt. Történelmet írtam a csapattal, ahol sok boldog pillanatot élhettem át. Az életemet és a véremet adtam a selecaóért, de elég volt

– nyilatkozta a meccs után Neymar.

A világsztár sérülten utazott a vébére, ahol azonban pályára tudott lépni és a norvégok elleni kiesés (2-1) során tizenegyesből rúgott gólt. Ezt követően elmondta, hogy nem lép már többször pályára, amit újra megerősített. Így is szép válogatott karriernek örülhet, négy vébén vett részt, az örök rangsorban Cafu (142) mögött a második legtöbb meccsel vonul vissza 130 találkozóval, ráadásul gólok számában 80 találatával csúcstartóként hagyja abba.

A Universidad Central elleni mérkőzést egyébként 4-2-re nyerte a Santos, a párharcból pedig 8-3-as összesítéssel jutott tovább.

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„Itt kezdtem, itt fejeztem be” – Neymar bejelentette a visszavonulását
A 130. mérkőzésen megszerezte 80. gólját.
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