Határérték feletti mangánkoncentrációt mértek az ivóvízben a debreceni Semcorp-gyár környékén

A határértéket többszörösen meghaladó mangánkoncentrációt mért debreceni kutak vízében a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület a Greenpeace Magyarországgal együttműködve. A két szervezet közös közleménye szerint a szennyezést három olyan magánkútban mutatták ki, amelyekből a tulajdonosok a mindennapokban isznak, főznek, állataikat itatják, valamint kertjeiket is ezek vizével öntözik.

A mintavételi helyek mindegyike a Semcorp akkumulátoralapanyag-gyár környezetében találhatók (Gugyori, Szemán-tanya és Szepes). A kutak vizeiben 790, 520 és 240 µg/l volt a mangánkoncentráció, ami messze meghaladja az ivóvízre megállapított 50 µg/l-es határértéket.

A szervezetek hangsúlyozzák, hogy a magas mangán koncentráció oka a jelenlegi vizsgálatok alapján nem állapítható meg egyértelműen. A térség földtani adottságai miatt természetes geológiai eredet sem zárható ki, ugyanakkor a mért koncentrációk indokolttá teszik további, átfogó hidrogeológiai és környezetvédelmi vizsgálatok elvégzését annak tisztázására, hogy mi áll a jelenség hátterében, és jelent-e bármilyen kockázatot a lakosság számára.

A Semcorp gyárában 2026. február 18-án üzemi baleset történt, amely után az Eurofins laboratóriuma a gyár technológiájára utaló anyagokat mutatott ki a csatornamintákban – köztük acetont, klórozott oldószereket (kloroformot és diklórmetánt), szénhidrogéneket, valamint a vízi élővilágra veszélyes mennyiségű alumíniumot. A civilek bejelentését követően a kormányhivatal vizsgálatot indított, június végén a talajvízben több esetben a határértéket sokszorosan meghaladó szennyezőanyag-koncentrációkat mutattak ki, mely alapján felfüggesztették a Semcorp tevékenységét. A hatósági vizsgálatok arzén, cink, ólom, kobalt, kadmium, nikkel, bárium, króm, réz, mangán és lítium jelenlétét jelezték a mintákban.